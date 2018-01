FOTO in VIDEO: Filmska akcija v Ljubljani: osumljenec namerno trčil v vozilo kriminalistov, ki so ga lovili

Vozniki, ki so se okoli 9. ure zjutraj peljali po krožišču pri ljubljanskih Žalah, so bili priče pravi filmski akciji. Zamaskirani kriminalisti so namreč ustavljali črn avtomobil, nato pa prijeli dva moška v njem. Območje so zavarovali s policijskim trakom, nato pa so ju odpeljali.

NPU preiskuje sum preprodaje drog

Z vprašanji, kaj se je dogajalo, smo se obrnili na Generalno policijsko upravo (GPU), kjer so nam pojasnili, da preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) zbirajo obvestila in izvajajo nujna preiskovalna dejanja v preiskavi kaznivih dejanj Neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

V sklopu preiskave so danes prijeli dva osumljenca, ki sta v času prijetja storila še kaznivo dejanje Preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

"Kriminalisti so v bližini krožišča Žale s civilnim službenim vozilom policije na predpisan način, s svetlobnimi in zvočnimi znaki ustavljali vozilo, v katerem sta bila osumljenca. Voznik je v izogib prijetju namerno trčil v vozilo kriminalistov, drugi pa je poskušal s kraja pobegniti, kar so mu kriminalisti preprečili in ju na kraju obvladali. V postopku so uporabili prisilna sredstva, pri čemer pa nihče ni bil poškodovan," so zapisali.

Več podatkov nam zaradi varovanja nadaljnjega predkazenskega postopka niso mogli posredovati.

Neuradno: v akciji zasegli več kilogramov heroina in kokaina

Po naših neuradnih informacijah so kriminalisti v sklopu omenjene akcije kriminalni združbi, ki je delovala tudi izven naših meja, zasegli več kilogramov kokaina in heroina.