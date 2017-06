FOTO in VIDEO: S požarom v Ljutomeru se je borilo okoli 300 gasilcev

V četrtek okoli 21. ure je zagorelo v skladišču podjetja Eko Plastkom v občini Ljutomer, ki se ukvarja s sortiranjem in predelavo odpadnih nagrobnih sveč.

Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, je ogenj zajel stavbo v velikosti 80 x 25 metrov, v kateri so bile odpadne sveče, plastika in parafin, ter jo popolnoma uničil. Pri gašenju požara je sodelovalo 30 gasilskih društev iz osmih gasilskih zvez z okoli 300 gasilci in več kot 50 vozili.

O požaru so bile obveščene pristojne službe. Požarna straža bo na prizorišču ostala še danes, večjega onesnaženja pa naj po prvih podatkih ne bi bilo.

Domačini zaskrbljeni zaradi neprijetnega vonja

Pomurje.si poroča, da se je v času požara po Ljutomeru širil vonj po parafinu in drugih vnetljivih snoveh. Mnogi domačini so zaradi tega zaskrbljeni, so se pa vnovič izkazali pomurski gasilci, ki so preprečili najhujše. Dim, ki se je vil s požarišča, je bil viden celo na oddaljeno Goričko, prebivalci pa so slišali tudi več manjših eksplozij.

Vzrok požara še ni znan

Pomurski policisti so v jutranjem poročilu medijem sporočili, da so bili ob 21.21 obveščeni o požaru v obrtni coni v Ljutomeru. "Iz do zdaj še neznanega vzroka je zagorela hala. Ogenj je gasilo čez dvesto gasilcev. Policisti in kriminalisti so še na kraju," so zapisali.

Na odziv podjetja še čakamo.