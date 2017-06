FOTO in VIDEO: V Kanalu takšnega neurja ne pomnijo: Bilo je grozno, vse je frčalo naokrog, kritine, drevje, tramovi …

Uprava RS za zaščito in reševanje v zadnjih 24 urah beleži 56 obsežnejših intervencij zaradi posledic neurij. Največ težav so ta povzročala na območju Severne Primorske, še posebej hudo je bilo v Kanalski dolini, kjer domačini tako močnega vetra ne pomnijo. Veter je tam odkril največ objektov, tudi del strehe osnovne šole in večstanovanjskih objektov.

Prebivalci so s strahom preživljali hudo uro, razmere so bile zastrašujoče. “To ni trajalo dolgo, le nekaj minut. A bilo je grozno, vse je frčalo naokrog,” za 24ur.com dogajanje opisuje poveljnik civilne zaščite občine Kanal ob Soči Dušan Petrevčič. Kot pravi, je orkanski veter po zraku raznašal različen material, tudi večje kose, ki so bili še kako nevarni. “Sem vesel, a se hrati čudim temu, da ni bilo poškodovanih oseb,” pravi in pojasnjuje, da je po cestah ležalo vse mogoče. “Kritine, razni kosi materiala, od celih tramov do vsega ostalega. Le sreča je, da je bila škoda le materialna. Tukaj česa takšnega res nismo vajeni,” je pojasnil.

Včeraj okoli 11. ure so začeli zvoniti telefoni. “Informacije so letele z vseh strani. Niti ne veš, kje bi začel,” pripoveduje Petrevčič. A službe so bile dobro pripravljene, vse je steklo zelo hitro. Gasilci so bili nemudoma aktivirani, prav tako vsi pripadniki civilne zaščite. Ker je bilo treba zaščititi številne strehe, so se uspeli dogovoriti, da so jim odprli tamkajšnjo trgovino z gradbenim materialom. Za pomoč so zaprosili tudi gasilce iz drugih občin in vse je steklo, kot je treba, dodaja.

V večjem obsegu odkrilo deset objektov

V večjem obsegu je odkrilo okoli deset objektov, tudi dva stanovanjska bloka in osnovni šoli v Kalu in Kanalu. Gasilci so odkrite objekte v nedeljo zvečer zaščitili, tako da so lahko ljudje mirno prespali noč. Sedaj pa so na vrsti krovci, da bodo strehe popravili. “Je bilo pa tudi ogromno primerov, kjer je šlo za manjše odkritje strehe, nekaj strešnikov, razbitih stekel. Ogromno je poškodovanih avtomobilov, izruvanih in polomljenih dreves,” dodaja. “Česa takega v naših krajih res ne pomnimo.”

Neurje se je nato razširilo na Gorenjsko, v osrednjo Slovenijo, na Koroško in Štajersko, tudi tam podiralo drevesa, odkrivalo strehe, zalivalo kleti, škoda je precejšnja.

Neurje v Kanalu ob Soči (Foto: Bralka Aneja)

Veter odkril osnovno šolo v Kranju

Zvečer je tako veter odkril del strehe tudi na osnovni šoli v Kranju, kranjski poklicni gasilci pa so streho pokrili. V Novakih v Občini Cerkno je veter odkril streho župnišča, v Železnikih pa del strehe na občinski stavbi. V Radljah ob Dravi je sunek vetra odkril streho v podjetju Plastal, v Škofji Loki pa v podjetju Weber, kjer so gasilci streho prekrili s ponjavo in iz objekta tudi posesali vodo, saj ga je po odkritju strehe začel zalivati dež.

Župan Občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež je pojasnil, da je veter predvsem odnašal strešnike in odkrival dele strehe. Na območju njihove občine je bilo na primer evidentiranih 11 poškodovanih streh, vendar nobena ni bila v celoti odkrita, večinoma na strehah le manjkajo strešniki.

Škofjeloški župan Miha Ješe pa je pojasnil, da je nekaj škode neurje povzročilo tudi na cestah, ki jih bo znova potrebno pripraviti in urediti nekaj manjših plazov. Že prejšnje neurje je namreč precej načelo nekatere ceste na Loškem. Predvsem na Severnem Primorskem pa je bilo zaradi podrtega drevja in kamenja na cestiščih v nedeljo čez dan neprevoznih več cest.