FOTO: Italijanki ob pomoči 18-letnega Italijana in dveh Hrvatov vlamljali v stanovanja in kradli nakit. Policija zdaj išče lastnike

Koprski policisti so avgusta in septembra letos obravnavali povečano število vlomov v stanovanjske objekte.

Vlomi so bili v večini izvršeni v dopoldanskem času, ko so bili občani v službi oziroma drugače odsotni od doma. Storilci so v objekte vlamljali z izvijači na vzvod in kradli povečini le denar in nakit.

"Pri obravnavi kaznivih dejanj smo ugotovili, da se istovrstna kazniva dejanja izvršujejo tudi na območju PU Ljubljana, zato smo se povezali tudi s tamkajšnjimi policisti in kriminalisti, ki so obravnavali kazniva dejanja storjena na območju Vrhnike in Logatca," so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.

Združba je ukradla za približno 25.000 evrov nakita. (Foto: PU Koper)

Z zbiranjem podatkov so policisti ugotovili, da so kazniva dejanja izvrševali storilci, ki so uporabljali osebni avtomobil znamke Chrysler Voyager, srebrne barve, zatemnjenih stranskih stekel in italijanskih registrskih številk.

"Z mednarodnim sodelovanjem preko hrvaških in italijanskih varnostnih organov smo obenem ugotovili, da navedeno vozilo uporabljajo osebe z območja Hrvaške, ki imajo po povečini tudi italijanska državljanstva," so pojasnili na PU Koper.

Združba ujeta po vlomu v Sežani



14. septembra letos so v dopoldanskem času policisti PP Sežana po poskusu enega od tovrstnih kaznivih dejanj, izvršenem na območju Sežane, na podlagi podatkov osebnega opisa storilk, prijeli 21- in 19-letno državljanko Italije, ki sta imeli pri sebi več izvijačev, namenjenih vlamljanju v stanovanjske objekte.

V stanovanja so vlamljali s pomočjo izvijačev na vzvod. (Foto: PU Koper)

Ker je bilo ugotovljeno, da gre za osebi, povezani z uporabniki prej navedenega vozila Chrysler Voyager, so policisti posumili, da je na območju PU Koper še več storilcev. Policisti PP Piran so nato isti dan v okolici mejnega prehoda Dragonja omenjeno vozilo izsledili ter prijeli tri moške - 18-letnega državljana Italije ter 22- in 21-letnega državljana Hrvaške.

V nadaljnjem postopku je bilo do sedaj ugotovljeno, da so omenjeni skupaj izvršili najmanj 14 kaznivih dejanj velike tatvine, od tega dva poskusa vloma (na območju PU Koper in PU Ljubljana). Osumljeni so periodično prihajali na območje Slovenije iz Hrvaške ali Italije in se pri kaznivih dejanjih ločili, tako da sta očitno ženski storilki vlamljali v stanovanja, moški pa v stanovanjske hiše. Pri tem so z namenom protipravne prilastitve iz koristoljubja jemali predvsem denar in nakit. S kaznivimi dejanji, za katera jih do sedaj utemeljeno sumimo, so si pridobili skupno protipravno premoženjsko korist v višini preko 25.000 evrov.

Osumljeni so bili 16. septembra s kazensko ovadbo Sektorja kriminalistične policije PU Koper privedeni na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Kopru, ki je zoper štiri odredil pripor, 22-letnega državljana Hrvaške, ki je bil njihov

voznik, pa izpustili na prostost.

Bodite pozorni na sumljive osebe in vozila

"S policijsko preiskavo nadaljujemo, saj sumimo, da so isti storilci letos poleti izvršili še več tovrstnih kaznivih dejanj na območjih različnih policijskih uprav," so še sporočli s PU Koper.

Občane prav tako pozivajo, da so v svojih okoljih pozorni na pojave sumljivih vozil

in oseb ter njihovo zadrževanje v okolici stanovanjskih objektov, predvsem

v času, ko so stanovalci odsotni od doma. Sumljiva opažanja naj takoj sporočijo na telefonsko številko 113 in naj si ob tem zapomnijo čim več podrobnosti, na podlagi katerih je nato mogoče identificirati storilce in njihova vozila.