FOTO: Ivana se je domačim s Škotske javila oktobra, nato se je za njo izgubila vsaka sled

Policisti zbirajo informacije o izginotju Ivane Petrović iz Novega mesta. 31-letnico, ki se je pred leti odpravila na študij in delo na Škotsko, so domači nazadnje videli leta 2012, a so bili z njo redno v stikih po telefonu vse do lanskega oktobra. Tedaj je za njo izginila vsaka sled.