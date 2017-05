FOTO: Je kateri od zaseženih predmetov vaš?

Policisti Policijske postaje Ajdovščina so v mesecu februarju in marcu 2017 na podlagi pisne odredbe, ki jo je izdalo Okrožno sodišče v Novi Gorici, pri 40-letnemu moškemu iz enega od naselij na območju Občine Ajdovščina, opravili dve hišni preiskavi zaradi utemeljenega suma storitve premoženjskega kaznivega dejanja.



Med preiskavo so našli in zasegli večje število predmetov, za katere je obstajal sum, da izvirajo iz drugih kaznivih dejanj, zato so bili pripeljani v hrambo na PP Ajdovščina.





Pri hišni preiskavi je bilo najdeno in zaseženo večje število predmetov. (Foto: PU Nova Gorica)

Policisti so ugotovili, da najdeni in zaseženi predmeti na hišni preiskavi po opisu ustrezajo predmetom, ki so bili odtujeni pri večjem številu premoženjskih kaznivih dejanj na območju PP Ajdovščina, in sicer na območju te enote v obdobju zadnjih nekaj let.

Če je kateri od predmetov vaš, se oglasite na PP Ajdovščina. (Foto: PU Nova Gorica)

Policisti PP Ajdovščina so povabili posamezne oškodovance oziroma upravičence, da opravijo prepoznavo predmetov. Policisti so tako do sedaj raziskali že več kot dvajset premoženjskih kaznivih dejanj, vendar še vedno hranijo različne predmete, za katere jim še ni uspelo ugotoviti, kdo so njihovi lastniki. Obstaja tudi možnost, da posamezni občani doslej tovrstnih premoženjskih kaznivih dejanj v preteklosti sploh niso prijavili policiji, zato poziv velja tudi njim oziroma da se tudi oni zglasijo na omenjeni policijski postaji, kjer si bodo lahko ogledali zasežene predmete in če jih bodo prepoznali kot svojo lastnino, jim bodo v tem primeru predmeti tudi vrnjeni.



Vse morebitne oškodovance oziroma vse občane, ki bi katerega od predmetov prepoznali, policija poziva, da se zaradi prepoznave in v nadaljevanju prevzema le-teh, zglasijo na Policijski postaji Ajdovščina ali pokličejo na telefon (05) 365 72 00.