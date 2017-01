FOTO: Kako so silvestrovali gasilci? Kar 37 požarov na prostem, evakuacija, ob polnoči pa reševanje ujetih v dvigalih

Prehod iz starega v novo leto je minil delovno tudi za gasilce. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je kar nekajkrat zagorelo na prostem, predvsem trava, grmičevje, pa tudi v bližini objektov. Največkrat so bili vzrok prav pirotehnični izdelki. V naselju Zabukovica pa so zaradi neznanega plina gasilci evakuirali tri večstanovanjske objekte.

Posredovanje gasilcev in drugih reševalnih ekip v noči na 1. januar. (Foto: Uprava RS za zaščito in reševanje )

Evakuacija zaradi vonja po plinu: sedem oseb in devet gasilcev potrebovalo zdravniško oskrbo

Ob 22.35 so v naselju Zabukovica v občini Žalec v večstanovanjskem objektu zaznati vonj po plinu. Gasilci so opravili ogled in z detektorjem za pline opravili meritev, vendar prisotnosti plina ni bilo zaznati. Ker je bilo v zraku neznana dražljiva snov, so gasilci opravili evakuacijo ljudi iz bližnjih treh večstanovanjskih objektov in objekte prezračili. Zaradi vdihavanja neznane snovi so sedem oseb in devet gasilcev prepeljanih v oskrbo v celjsko bolnišnico, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Družbi iz Ljubljane nazdravili v obstalih dvigalih

Prav na poseben način pa sta nazdravili družbi v Ljubljani, ki sta ostali ujeti v dvigalih. Gasilci so namreč nekaj minut po polnoči posredovali v Kersnikovi ulici in iz dvigala rešili sedem oseb, iz dvigala na Poljanskem nasipu pa devet oseb, še poroča uprava.

V Kamniku reševali poškodovanca z otroških igral

Ob 1.10 so v Keršmančevem parku v Mekinjah, občina Kamnik, reševalci NMP Domžale zaprosili za pomoč zaradi poškodovane osebe, ki se je ponesrečila na otroških igralih na višini šestih metrov. Gasilci PGD Kamnik so ga s pomočjo avto lestve rešili in ga predali v nadaljnjo oskrbo reševalcem NMP Domžale, ki so ga na kraju oskrbeli in ga prepeljali v UKC Ljubljana.

Gasilci so imeli veliko dela. (Foto: Jani Dolinšek)

Noč minila v znamenju požarov

Požari v objektih in na prostem po podatkih uprave niso povzročili večje škode. Našteli so jih sicer več kot 40, večino so sprožili pirotehnični izdelki.

Izpostava Koper

Ob 00.00 je v Ukmarjevi ulici v Luciji, občina Piran, zagorelo listje na strehi plinskih rezervoarjev. Gasilci GB Koper in PGD Piran so požar pogasili.

Izpostava Kranj

Okoli 17.16 je na Jezerski cesti v Kranju zagorelo ob krušni peči v stanovanjski hiši. Gasilci JZ GRS Kranj in PGD Primskovo so iz objekta rešili dve nepoškodovani osebi, požar pogasili, preventivno pregledali ostale prostore s termo kamero in jih prezračili.

Požar na Primskovem (Foto: Bralec Miha Sušnik)

Na njihovo posredovanje se je odzval Miha Sušnik, eden od naših bralcev, ki nam je tudi posredoval fotografije. "Kapo dol vsem fantom, ki so tudi na silvestrski večer, ki je za večino ljudi čas zabave in veselja, oblekli svoje gasilske obleke in s požrtvovalnostjo priskočili na pomoč v nesreči, ki tudi v najdaljši noči ni niti malo počivala," je zapisal.

Ob 0.18 se je v Frankovem naselju v Škofji Loki v ostrešje stanovanjskega objekta zaletela raketa. Gasilci PGD Trata so raketo odstranili in preventivno pregledali s termo kamero celotno ostrešje.

Ob 05.16 je v naselju Dolenčice, občina Gorenja vas–Poljane, zagorela žaga.

Izpostava Ptuj

Ob 20.30 je na Ormoški cesti na Ptuju zagorela lesena vrtna uta. Gasilci PGD Ptuj so požar pogasili. Zgorelo je pet kvadratnih metrov lesene stene.

Ob 22.38 je v naselju Gradišča, občina Cirkulane, ponovno zagorelo v stanovanjski hiši. Gasilci PGD Cirkulane so požar pogasili.

Kar 37 požarov na prostem

Izpostava Celje

Ob 18.50 je ob naselju Primož pri Ljubnem, občina Ljubno, zagorela suha trava. Gasilci Ljubno ob Savinji, Okonina in Radmirje so požar v velikosti okoli 20 kvadratnih metrov pogasili.

Ob 17.11 je na Cesti na Svetino v Laškem zagorela suha trava v neposredni bližini gozda. Posredovali so gasilci PGD Laško, ki so požar pogasili.

Ob 0.23 je v naselju Brnica v občini Žalec zagorela suha trava. Posredovali so gasilci PGD Liboje, Zabukovica, Dobriša vas in Žalec, ki so pogasili ogenj in preventivno pregledali okolico.

Ob 1.57 je v naselju Dobrič, občina Polzela, zagorelo podrastje in smreka. Gasilci PGD Andraž nad Polzelo, PGD Polzela in Ločica so požar pogasili in preventivno pregledali okolico.

Ob 1.21 je na ulici Cesta na Ostrožno v Celju zagorela suha trava. Posredovali so gasilci PGE Celje in PGD Ostrožno, ki so požar pogasili in pregledali okolico.

Ponoči je po vsej državi zagorelo tudi precej zabojnikov za smeti. V Novi Gorici pa se je požar, ki je uničil pet zabojnikov, razširil tudi na osebni vozili in ju poškodoval. Gasilci so požar pogasili in preventivno pregledali okolico.

Izpostava Koper

Ob 20.09 je na Prešernovi cesti v Izoli zagorelo drevo. Gasilci GB Koper in PGD Izola so požar pogasili.

Ob 01.53 je ob naselju Šared, občina Izola, zagorela trava. Požar so pogasili gasilci GB Koper in PGD Izola.

Izpostava Kranj

Ob 21.51 so na cesti Alojza Travna, občina Jesenice, zagorele ciprese. Požar so pogasili gasilci GARS Jesenice.

Ob 22.53 je ob naselju Bohinjska Bela, občina Bled, zagorelo v naravi. Posredovali so gasilci PGD Bohinjska Bela, ki so požar pogasili.

Izpostava Ljubljana

Ob 21.49 je v bližini Litostrojske ceste v Ljubljani gorela bala sena. Požar so pogasili gasilci GB Ljubljana in PGD Ježica.

Ob 22.55 so v bližini Jurčkove ceste v Ljubljani goreli avtomobilski odpadki in pnevmatike. Požar so pogasili gasilci GB Ljubljana.

Ob 0.06 je v naselju Dole Krašcah, občina Moravče, zagorela živa meja v bližini stanovanjskega objekta. Posredovali so gasilci PGD Krašce in Moravče, ki so požar pogasili in preventivno pregledali okolico.

Ob 0.28 je v naselju Krvava peč, občina Velike Lašče, zagorela travnata površina ob gozdu. Posredovali so gasilci PGD Rob in Velike Lašče, ki so požar pogasili, pregledali okolico in vršili požarno stražo.

Izpostava Maribor

Ob 1.11 je na Einspielerjevi ulici v Mariboru zagorela avtomobilska pnevmatika. Posredovali so gasilci GB Maribor, ki so požar pogasili.

Izpostava Murska Sobota

Ob 0.39 so v naselju Bakovci, MO Murska Sobota, zagorele ciprese. Požar, ki je tudi delno poškodoval vodnike na transformatorju, so pogasili gasilci PGD Bakovci in Murska Sobota.

Izpostava Nova Gorica

Ob 17.28 so v bližini naselja Kojsko, občina Brda, gasilci PGD Dobrovo in JZGRD Nova Gorica pogasili travniški požar.

Ob 0.50 so Na hribu v Vipavi gasilci PGD Vipava pogasili okoli deset kvadratnih metrov goreče trave.

Ob 0.08 je v bližini planinskega doma na Javorniku, občina Idrija, zagorelo v naravi. Posredovali so gasilci PGD Črni vrh, ki so pogasili okoli sto kvadratnih metrov trave in podrasti.

Ob 0.11 so v naselju Višnjevik, občina Brda, gasilci PGD Dobrovo pogasili pet kvadratnih metrov goreče trave.

Ob 00.05 je nad naseljem Lokvica v občini Miren–Kostanjevica zagorela trava. Posredovali so gasilci PGD Kostanjevica in gasilci JZGRD Nova Gorica, ki so požar v velikosti 0,02 hektarja travnate površine pogasili.

Ob 00.10 je v bližini planinske koče na Trstelju, občina Miren–Kostanjevica, zagorela trava. Požar na površini okoli 0,03 hektarja travnate površine so gasilci JZGRD Nova Gorica in PGD Kostanjevica pogasili in preventivno pregledali okolico.

Ob 0.30 je na Mrzlem vrhu pod Matajurjem v občini Kobarid zagorelo v naravi. Posredovali so gasilci PGD Kobarid, ki so pogasili okoli en hektar suhe travnate površine.

Ob 00.13 je na vrhu Kuclja nad naseljem Stomaž v občini Ajdovščina zagorela travnata površina na površini okoli enega hektarja. Posredovali so gasilci PGD Selo, PGD Col in gasilci GRC Ajdovščina, ki so požar pogasili in preventivno pregledali okolico.

Ob 00.13 je na pobočju Poljske gore nad Branikom v občini Nova Gorica zagorela trava, podrastje in posamezna borova drevesa. Posredovali so gasilci JZGRD Nova Gorica, PGD Dornberk, Nova Gorica, Čepovan, Komen, Sežana in PGE Sežana, ki so pogasili požar v velikosti okoli deset hektarjev.

Izpostava Novo mesto

Ob 17.28 je v naselju Lisec v občini Trebnje gorela trava in grmičevje. Požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Dobrnič.

Izpostava Postojna

Ob 17.28 je pri naselju Begunje, občina Cerknica, zagorela suha trava zaradi uporabe pirotehničnih izdelkov. Gasilci PGD Begunje so pogasili travniški požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov.

Ob 21.28 je nad Koritnicami v bližini naselja Bač, občina Ilirska Bistrica, zagorelo podrastje. Gasilci PGD Knežak, Koritnice, Vrbovo, Podgora–Podgraje in Jelšane so požar pogasili. V požaru je pogorelo okoli pet hektarjev trave, podrastja in grmičevja.

Ob 00.19 je pri naselju Veliko polje, občina Sežana, zagorela trava in grmičevje. Požar so pogasili gasilci PGD Štjak.

Ob 0.07 je na Soviču v Postojni, zaradi ognjemeta zagorela travnata površina. Posredovali so gasilci PGD Postojna, ki so požar pogasili. V požaru je pogorelo okoli 500 kvadratnih metrov travnate površine.

Ob 00.03 je v naselju Nova Sušica, občina Pivka, zaradi uporabe pirotehniških izdelkov zagorela trava. Požar na površini dveh hektarjev so pogasili gasilci PGD Zagorje.

Ob 3.34 je ob Cesti na Kremenco v Postojni zagorelo listje in trava. Gasilci PGD Postojna so požar na površini okoli dveh kvadratnih metrov pogasili.

Ob 00.24 je ob naselju Ivanji grad, občina Komen, zagorela trava. Požar so pogasili gasilci PGD Komen.

Ob 0.03 je v bližini Sežane zagorela podrast in trava. Požar so pogasili gasilci ZGRS Sežana.

Ob 00.18 je pri naselju Lukovec, občina Komen, zagorel borov gozd, trava in grmičevje. Požar so pogasili gasilci ZGRS Sežana, PGD Sežana in Komen.

Izpostava Ptuj

Ob 00.10 je v naselju Lahonci, občina Ormož, zagorela trava zaradi uporabe pirotehniških izdelkov. Gasilci PGD Ivanjkovci in Hardek so požar na površini okoli enega kvadratnega metra pogasili.

Požar na Uršlji gori (Foto: Bralka Ana)

Izpostava Slovenj Gradec

Ob 0.13 je na vrhu Uršlje gore, občina Ravne na Koroškem, zagorela trava in grmovje. Posredovali so gasilci PGD Kotlje in Črna na Koroškem, ki so gorečo travo in grmovje na površini okoli 100 kvadratnih metrov pogasili.

Izpostava Trbovlje

Ob 0.14 je pod oddajnikom na Mrzlici v občini Trbovlje zaradi ognjemeta zagorela trava na površini okoli 250 kvadratnih metrov. Pred prihodom gasilcev Gasilskega zavoda Trbovlje so občani sami pogasili požar. Gasilci so požarišče dodatno zalili z vodo in preventivno pregledali okolico s termo kamero.