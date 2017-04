FOTO: Na avto naložil mizo za biljard

"Policisti pri svojem delu naletijo na marsikaj," je današnje sporočilo začela predstavnica PU Celje Milena Trbulin. Včeraj so, na primer, na avtocesti ustavili državljana Romunije, ki je v in na svoj osebni avto stlačil veliko več, kot bi smel. "Voznik je na prtljažnik na strehi osebnega vozila naložil mizo za biljard, nanjo pa še ostali tovor. Tovor je peljal v Romunijo," je dodala.

Šalo na stran, njegov avto je predstavljal pravo tempirano bombo. Ne le, da je bi preveč naložen, voznik tovora tudi ni zavaroval. "Že pri običajnih prevozih tovora v cestnem prometu se zgodi, da tovor pade na vozišče in tako predstavlja neposredno nevarnost za druge udeležence. V včerajšnjem primeru je bilo le vprašanje časa, kdaj bi prišlo do tragedije," je opozorila Trbulinova. "Zaradi teže se je prtljažnik, ki ni konstruiran za prevoz tako težkega tovora, deformiral. S tem je tovor, ki je bil pretežak, neustrezno naložen in neprimerno pritrjen, predstavljal nevarnost tako za voznika kot za druge udeležence v cestnem prometu."



Policisti so vozniku izdali plačilni nalog, vozilo pa izključili iz prometa in mu odvzeli registrske tablice. Kaj se je zgodilo z mizo za biljard, niso sporočili.