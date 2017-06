FOTO: Na Brniku evakuacija zaradi sumljivega kovčka, na delu specialna enota policije

(Foto: Andrej Laurenčič)

Na Letališču Jožeta Pučnika so zaradi sumljivega zapuščenega kovčka evakuirali območje ob tamkajšnjem gostinskem lokalu. Policisti so okoli območja potegnili policijski trak, so nam potrdili predstavniki letališča. "Opažen je bil kovček brez lastnika. Na zunanji strani, ob lokalu oziroma delu letališča, kjer so prihodi. Mi smo v skladu z navodili, ki veljajo za takšne primere, to območje evakuirali in poklicali policijo," je za 24ur.com pojasnila Brigita Zorec, vodja korporativnega komuniciranja.

(Foto: Andrej Laurenčič)

Tiskovni predstavnik PU Kranj Bojan Kos nam je potrdil intervencijo zaradi sumljivega potovalnega kovčka. "Policisti so na območju letališča našli zapuščen potovalni kovček, ki ga obravnavajo kot možen sumljiv predmet, in so zato območje zavarovali in na delu letališča omejili gibanje. Na terenu v tej zvezi potekajo aktivnosti, ki so predvidene v takih primerih," pravi.

Po besedah predstavnikov letališča sicer obratovanje letališča zaradi tega ni moteno, leti potekajo normalno.