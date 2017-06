Na Ljubljanici nasedel turistični splav, potniki skakali v vodo in plavali do brežine

(Foto: Gasilska brigada Ljubljana )

Kot nam je pojasnila Maja Ciperle Adlešič s PU Ljubljana, so včeraj okoli 20.45 prejeli klic, da naj bi na Plečnikovi zapornici na Vrazovem trgu nasedel turistični splav. Na kraj so napotili policiste in gasilce.

Kot so ugotovili, je na zapornici na Ambroževem trgu nasedla ladjica Poštarček, na kateri je bilo 12 oseb. Med plovbo je pred zapornicami prišlo do okvare motorja, vzrok za to pa še ni znan. Gasilci Gasilske brigade Ljubljana so ladjico zavarovali in jo odmaknili iz zapornice ter jo privezali na obrežje Ambroževega trga.

Nihče od udeleženih po podatkih policije ni utrpel telesnih poškodb, so pa ugotovili, da so štiri osebe pred prihodom policistov z ladjice skočile v vodo in priplavale na brežino. O dogodku je bil obveščen inšpektor za plovbo po celinskih vodah Uprave RS za pomorstvo Ministrstva za infrastrukturo, ki bo s preiskavo dogodka nadaljeval danes.