FOTO: Pijan s tovornjakom vijugal po gorenjski avtocesti, policisti so ga ustavljali več kilometrov

(Foto: PU Kranj)

Le predstavljamo si lahko, kako hudo nesrečo bi lahko danes zjutraj povzročil voznik tovornega vozila, ki je vijugal po gorenjski avtocesti. “Voznik je verjetno utrujen,” je okoli 7.30 policistom po telefonu sporočil anonimni prijavitelj. Policisti so nemudoma ukrepali in voznika dohiteli na avtocesti med priključkoma Kranj-zahod in Brnik.

A ustavljanje ni šlo zlahka. Voznik tovornjaka je ves čas močno vijugal. “Za vožnjo je voznik nevarno uporabljal predvsem vozni in odstavni pas, večkrat pa je z delom vozila zapeljal tudi proti prehitevalnemu pasu, po katerem je prav tako potekal gost promet,” so sporočili policisti.

Ustavljali so ga več kilometrov, več kot očitno pa je bilo, da voznik sploh ni opazil njihovih signalov. Ko je stopil iz vozila, se je zelo opotekal, pravijo. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je vozil pijan, napihal je 0,90 miligrama v litru izdihanega zraka. Po postopku je ostal v pridržanju.

Kot še pojasnjujejo policisti, je voznik z vožnjo že ponoči začel v Nemčiji, namenjen je bil v Makedonijo.

(Foto: PU Kranj)

Prejšnji vikend gorenjski policisti ustavili 20 pijanih voznikov

"Alkohol je tveganje, ki zelo zvišuje možnost za udeležbo v prometnih nesrečah in gre pri vsaki taki vožnji zato za nevarno početje. Učinek alkohola namreč zelo slabi sposobnost voznika za vožnjo in povzroča slabše zaznavanje in napačno ocenjevanje situacij v prometu, počasne reakcije, vijuganje po cesti, prehitro ali prepočasno vožnjo in še mnoge druge nevarnosti, ki imajo resne in velikokrat hude posledice. V prometu zato alkohol ni sprejemljiv in apeliramo na voznike, naj vozijo le trezni! Samo prejšnji vikend tega ni upoštevalo kar 20 voznikov na Gorenjskem, ki jim je rezultat pokazal od 0,30 mg/l in celo do 1,03 mg/l alkohola," je še sporočil tiskovni predstavnik PU Kranj Bojan Kos.