FOTO: Po trčenju se je tovorno vozilo ustavilo na strehi tik ob Savinji

V bližini naselja Košnica, na cesti Celje-Laško, se je v torek nekaj pred 19. uro zgodila prometna nesreča, ko sta trčili osebno in tovorno vozilo. Uprava za zaščito in reševanje navaja, da je tovorno vozilo nato zapeljalo s cestišča in se na brežini reke Savinje obrnilo na streho.

Gasilci so pomagali reševalcem pri prenosu poškodovanih oseb. Ena oseba je bila težje poškodovana, druga lažje, obe sta bili prepeljani v Bolnišnico Celje.