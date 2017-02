FOTO: Policija: Hvala vsem, ki ste klicali. Z vašo pomočjo smo pravočasno zaustavili pijanega 27-letnika

Prizor, ki so ga ponoči ujele Darsove nadzorne kamere

Mariborski policisti so ponoči, 15 minut po 3. uri na številko 113 prejeli klic, da po avtocesti iz smeri Šentilja proti Mariboru voznik pelje po napačni strani avtoceste. “Policisti so se na klic nemudoma odzvali in se, kot je v takih primerih običajno, povezali tudi z upravljalcem avtoceste, družbo DARS. Njihove avtocestne kamere so vozilo zaznale v predoru Vodole,” pojasnjuje tiskovni predstavnik PU Maribor Miran Šadl.

Ves čas so na policiji prejemali še dodatne klice o vožnji vozila v nasprotni smeri, kar je policistom olajšalo sledenje. Že nekaj minut kasneje so ga uspeli ustaviti, in sicer nekoliko naprej od izvoza Maribor center, pravi Šadl.

27-letni voznik v predoru Vodole (Foto: Dars)

Še dovoljena vsebnost alkohola je 0,24 miligrama, mladenič pa je napihal kar štirikrat toliko

Za volanom je sedel Mariborčan, ki bo v naslednjih dneh dopolnil 28 let. Policisti so izvedli alkotest, elektronski indikator alkohola pa je pokazal, da je imel voznik v organizmu natanko 1,00 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. S tem je konkretno prekoračil dovoljeno mejo, ki sicer znaša 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. “Policisti so mu seveda takoj odvzeli vozniško dovoljenje in bodo zoper njega podali obdolžilni predlog pristojnemu sodišču,” je še pojasnil.

Pohvala ostalim udeležencem v prometu

Policija je v sporočilu pohvalila vse, ki so jih poklicali in jih obveščali o lokaciji nevarnega voznika. “Pravilen odziv in ravnanje drugih udeležencev v prometu na avtocesti je ključno, da lahko policisti in upravljalec avtoceste ustavimo in iz prometa izločimo takega voznika še preden pride do nesreče, in seveda, da na nevarnost še pravočasno opozorimo vse, ki se nahajajo na avtocesti ali se nanjo šele vključujejo. Zato vsa pohvala in zahvala vsem, ki ste nas obvestili o tem vozniku,” je še zapisal Šadl.

(Foto: Dars)

Odsek, kjer so zaznali pijanega kršitelja