FOTO: Policisti opozarjajo: V poletnih mesecih polja in vrtove pogosto 'obiščejo' tatovi

V poletnih mesecih so policisti pogosto obveščeni o tatvinah vrtnin in poljščin. Čeprav gre navadno za manjšo premoženjsko škodo, pa tovrstne tatvine pomembno vplivajo na občutek varnosti. Novomeški policisti bodo te dni zato ob pomoči službenih psov in konjev prisotni na območjih, kjer so bile tatvine v preteklosti pogostejše.