FOTO: Pri 24-letniku odkrili laboratorij za gojenje konoplje

Zoper 24-letnika je sodnik odredil pripor. (Foto: PU Koper)

Policisti so odkrili 20 sadik konoplje. (Foto: PU Koper)

Koprski policisti so obravnavali kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Dejanja je osumljen 24-letnik, doma iz okolice Kopra, ki so ga policisti že obravnavali za tovrstna kazniva dejanja.

Policisti so pridobili informacije, da 24-letnik na naslovu, kjer prebiva, najverjetneje goji prepovedano drogo konopljo. Policisti so 21. februarja na podlagi odredbe sodišča opravili preiskavo stanovanja in drugih prostorov, ki jih uporablja 24-letnik ter potrdili svoje domneve.

Namreč, med preiskavo so našli posebej prirejen prostor za hidropnično gojenje prepovedane droge konoplje, z dvajsetimi rastlinami in dobrih 100 gramov že posušene konoplje. Drogo in pripomočke so policisti zasegli.

Zasegli so mu še bokser in teleskopsko palico, zaradi česar bodo zoper njega uvedli postopek o prekršku po zakonu o orožju.

Policisti so 24-letnika pridržali in ga naslednji dan s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Kopru, ki je zoper njega odredil pripor.