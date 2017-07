FOTO: Pri 43-letniku policisti zasegli več doma izdelanih strelnih in eksplozivnih naprav

Primerek doma izdelanega orožja, ki so ga kriminalisti zasegli med hišno preiskavo. (Foto: PU Murska Sobota)

Hišna preiskava policistov in kriminalistov PU Murska Sobota pri 43-letniku iz okolice Gornje Radgone, ki jo je odredilo tamkajšnje okrožno sodišče, se je včeraj izšla s precejšnjim izkupičkom: našli in zasegli so skupno štiri doma izdelane strelne naprave, ob tem pa še več elementov doma izdelane eksplozivne naprave s stabilizatorji, temno snov, za katero sumijo, da je smodnik in belo snov, iz katere je po ugotovitvah kriminalistov mogoče izdelati eksplozivo.

Občan je imel več kosov doma izdelanega strelnega orožja. (Foto: PU Murska Sobota)

Občan ni imel za posedovanje orožja in eksploziva nobenih potrebnih dovoljenj, zato bo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivom proti njemu podana kazenska ovadba na pristojno tožilstvo, so še sporočili iz PU Murska Sobota.