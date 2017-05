FOTO: Skoraj je poletel iz tretjega nadstropja garažne hiše

Vozilo je še zadnji trenutek zaustavil betonski blok. (Foto: POP TV)

V Mariboru se je dopoldan zgodila nenavadna nesreča, ki se je k sreči končala zgolj z materialno škodo. V garažno hišo v bližini mariborskega kliničnega centra je pripeljal starejši voznik, ki je želel parkirati v tretjem nadstropju, a mu je pri tem ponagajal avto, saj se nikakor ni želel ustaviti in je zato prebil zunanji zid garažne hiše ter obstal s prednjim delom avtomobila čez rob.

Kot pravi naša mariborska dopisnica, je imel gospod, ki je prišel na obisk k ženi v bolnišnico, srečo v nesreči, saj je garažna hiša zgrajena tako, da je vozilo zadržala betonska pregrada, medtem ko je zunanja žičnata plošča popustila. Če ne bi bilo te betonske pregrade, bi voznik z avtom zgrmel v globino, kar bi bilo zanj lahko usodno.

Moškemu, ki je ostal ujet v vozilu, so iz avta pomagali mimoidoči, ki so prihiteli na pomoč. Posredovali so tudi gasilci, ki so vozilo izvlekli in zavarovali območje.

O dogodku so bili obveščeni tudi policisti.