FOTO: Spletna kamera na Nanosu posnela izbruh požara pri Postojni. Gori tudi drugod, v pičlih 12 urah našteli vsaj 18 požarov

Opozorila Uprave za zaščito in reševanje pred požari v naravi nikakor niso iz trte zvita. Že hiter pogled na zemljevid, na katerm so grafično prikazane nedavne in tudi tekoče intervencije, da vedeti, da imajo gasilci te dni ogromno dela. V zadnjih dvanajstih urah beležijo že vsaj 18 požarov v naravi.

Požari v naravi na današnji dan do 16. ure (Foto: Uprava RS za zaščito in reševanje )

Gasilci v teh dneh ljudem odsvetujejo kurjenje na prostem.

K temu porastu požarov v zadnjih dneh je pripomoglo daljše obdobje suhega in toplejšega vremena. To povzroča ugodne razmere za nastanek in širjenje požarov v naravnem okolju v večjem delu države, opozarjajo na upravi. Ker smo v času spomladanskega čiščenja kmetijskih površin, tudi času kurjenja in požiganja naravnih materialov, je nevarnost za nastanek požara še toliko večja. Zaradi trenutnih razmer pristojni še vedno svetujejo veliko previdnost pri morebitni uporabi ognja in pri aktivnostih, ki lahko v naravnem okolju povzročijo požar. Obenem še opozarjajo, da je požiganje v naravnem okolju prepovedano.

Spletna kamera ujela izbruh požara in nastanek velikega dimnega oblaka

Med drugim je malo po 13. uri zagorelo tudi na območju Postojne, oziroma v bližini pri naselja Stara vas. Uprava RS za zaščito in reševanje poroča, da sta tudi tam zagoreli goreli trava in podrast. Gasilci PGD Postojna so požar na površini okoli pol hektara pogasili. Ob požaru se je v zrak valil gost bel dim, ki so ga ujele tudi spletne kamere Agencije RS za okolje in prostor, nameščene na Nanosu. Oblak dima se je ob šibki burji širil proti morju.