FOTO in VIDEO: Sredi Novega mesta eksplozija, 49-letnik, ki je prevažal plinsko jeklenko, hudo poškodovan

Včeraj je malo po 19. uri na Prešernovem trgu v Novem mestu odjeknila eksplozija. Kot so sporočili novomeški policisti in kriminalisti, naj bi 49-letni moški z vozilom znamke Kia ceed v prtljažniku prevažal plinsko jeklenko. Med vožnjo je nenadoma odjeknila eksplozija, vozilo pa je zagorelo in obstalo na vozišču.

Hudo poškodovani voznik je sam uspel zapustiti vozilo, nakar so ga reševalci odpeljali v novomeški Urgentni center, od tam pa kasneje tudi v UKC Ljubljana. Kot so še sporočili policisti, je bila ekplozija tako močna, da je bilo poškodovano tudi vozilo, parkirano v bližini, popokala pa so tudi stekla bližnje stavbe.

Požar so gasilci pogasili, policisti in kriminalisti pa so zavarovali avtomobil in plinsko jeklenko. Danes nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin oziroma vzroka za nastanek eksplozije in požara.