FOTO: Trčili dve vozili, eno zagorelo

Na cesti od Mengša proti Kamniku pri Perovem se je nekaj pred 19. uro zgodila prometna nesreča.

Na Policijski upravi Ljubljana so pojasnili, da sta trčili dve osebni vozili. Eno je tudi zagorelo, a so gasilci ognjene zublje hitro ukrotili.

V nesreči naj bi bili po prvih podatkih policije poškodovani dve osebi. Uprava za zaščito in reševanje pa poroča, da so reševalci zdravstvenih domov Domžale in Kamnik prepeljali v bolnišnico štiri osebe.