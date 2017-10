FOTO: V Rogaški Slatini eksplodirala plinska jeklenka, ena oseba poškodovana

Na Partizanski cesti v Rogaški Slatini je v ponedeljek ob 17.13 pri polaganju izolacije na novogradnji zagorel plin, ki je izhajal iz jeklenke, ogenj pa se je nato razširil še na steno, obloženo z izolacijo. Plinska jeklenka je ob tem tudi eksplodirala, ena oseba je dobila opekline.

Posredovali so gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Rogaška Slatina in gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina, ki so zavarovali kraj dogodka, nudili prvo pomoč opečeni osebi, omejili in pogasili požar ter pregledali objekt.

Reševalci nujne medicinske pomoči Šmarje pri Jelšah so poškodovano osebo oskrbeli na kraju dogodka. Vzrok nastanka požara in eksplozije preiskujejo pristojne službe, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.