FOTO: Zaradi požara tovornjaka več ur zaprta štajerska avtocesta, gasilci zgroženi: 'Spet smo trkali voznikom in jih prosili, da umaknejo vozila'

Ob 00.39 je na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in Tepanjem zagorelo tovorno vozilo, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor, je ponoči okoli 00.35 31-letni Romun vozil tovorno vozilo s priklopnikom, oboje romunskih registrskih oznak, po avtocesti A1, iz smeri Slovenske Bistrice proti Tepanju. Med vožnjo se je okvaril del motorja tovornega vozila, zaradi česar je voznik ustavil na odstavnem pasu. Skupaj z 31-letnim sovoznikom, prav tako državljanom Romunije, sta izstopila iz kabine, tedaj pa je nenadoma v predelu motorja vzplamtel ogenj. Zaradi nenadnega ognja sta se oba umaknila od vozila, ogenj pa se je razširil na vozilo.

V požaru so posredovali gasilci PGD Slovenska Bistrica, PGD Slovenske Konjice in PGD Videž, ki so kraj požara zavarovali, pogasili vozilo in počistili cestišče.

Gasilci zgroženi: Intervencijska pot je bila ponovno zaprta

Kot je za 24ur.com povedal vodja gasilske intervencije Boris Keršič, je bilo na terenu 22 gasilcev, ki pa so ponovno naleteli na že tolikokrat videno situacijo, ko se vozniki na avtocesti ob nesreči ne znajo pravilno razvrstiti oziroma umakniti. "Gasilec je tekal pred gasilskim vozilom, trkal na okna vozil in prosil voznike, naj se umaknejo," je zgrožen Keršič. Kljub temu, da je bila noč, so se morali gasilci prebijati skozi približno tri kilometre dolg zastoj. "Za to dolžino smo potrebovali dobrih deset minut," pravi vodja intervencije in dodaja, da pa je vozilo za njimi ponovno naletelo na isto situacijo: "Že čez par minut je bila situacija enaka."

Po Keršičevih neuradnih informacijah je bil požar sicer dokaj pozno javljen, ko se je ogenj že zelo razširil. Tovorno vozilo je nato zgorelo v celoti, priklopno tovorno vozilo in tovor na njem pa delno. V priklopnem vozilu so bile naložene palete s steklom, kartonom in različnimi rešetkami za plinske štedilnike. V požaru ni bil nihče telesno poškodovan.

Materialna škoda po nestrokovni oceni znaša okoli 500.000 evrov. Policisti bodo pristojnemu tožilstvu podali poročilo, so še sporočili s PU Maribor.

Zaradi požara je bila avtocesta A1 iz Slovenske Bistrici proti Tepanju zaprta do 5. ure.