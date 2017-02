FOTO: Kljub hitri akciji gasilcev hiša pogorela v celoti

Fotogalerija (8)















Tri ure in pol so se gasilci borili z ognjem, ki je zajel hišo na Litijski cesti v Ljubljani. Ko so gasilci prispeli na kraj dogodka, je bilo ostrešje hiše v plamenih. V požaru, ki je hišo uničil v celoti, na srečo ni bil nihče poškodovan, zaradi požara pa je bila cesta na kraju popolnoma zaprta za promet.

"Danes ponoči ob 1.40 uri smo prejeli klic, da gori stanovanjski objekt na Litijski cesti. V eni minuti smo izvozili s petimi gasilskimi vozili," so zapisali na spletni strani Gasilske brigade Ljubljana.

Kot še pojasnujejo poklicni gasilci, so glede na informacije takoj aktivirali tudi tri prostovoljne gasilske enote, in sicer PGD Bizovik, PGD Sostro in PGD Štepanjsko naselje. Po prihodu na kraj dogodka soi ugotovili, da močno gori stanovanjska hiša. "Zaradi polno razvitega požara je bilo potrebnega precej napora, da smo požar lokalizirali in končno tudi pogasili," še piše na spletni strani.

Po dosedanjih ugotovitvah ogleda kraja požara policisti

niso zaznali elementov kaznivega dejanja, točnega vzroka požara pa za zdaj še niso ugotovili, je sporočila Nataša Pučko s PU Ljubljana. Po podatkih policije je zagorelo v sobi, kjer je bila peč, in sicer približno uro in pol po zadnjem nalaganju drv. Policisti s preiskavo še nadaljujejo.

Gasilci so požar pogasili, pregledali in prezračili prostore ter prekopali požarišče. Ostrešje velikosti 8 x 7 metrov je ogenj v celoti uničil, pojasnjujejo na upravi za zaščito in reševanje. Na mestu požarišča je delovalo skupaj 55 gasilcev, ki so intervencijo zaključili nekaj minut po peti uri zjutraj. Zjutraj se je iz pogorišča znova začelo kaditi, zato so gasilci GB Ljubljana znova prekopali požarišče in ga zalili z vodo.