Francoza v kombi stlačila 27 psov, zaradi neprimernega prevoza jih je začasno odvzela inšpekcija

Psi so bili natlačani v boksih, eden na drugem. (Foto: PU Ljubljana)

V četrtek malo pred polnočjo so bili ljubljanski policisti obveščeni o neprimernem ravnanju osebe s psi na Jurčkovi cesti v Ljubljani.

Na kraju dogodka so ugotovili, da dva tujca, državljana Francije, v boksih v kombiju prevažata 27 psov, pasme angleški seter in pointer. Po do sedaj zbranih obvestilih in ugotovitvah so bili namenjeni v Srbijo, kjer so se nameravali udeležili treninga za tekmovanje lovskih psov.

Policisti so o dogodku obvestili dežurno veterinarko inšpektorico, ki je prevzela nadaljnji postopek. Pse so začasno zasegli in namestili v zavetišču, kjer jih bo pregledal veterinar.