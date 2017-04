Ga je policist udaril s palico ali je padel s kolesom?

Na spletu je zaokrožil posnetek domnevnega nasilja policije nad afganistanskim beguncem.

Iz organizacije Second home so medijem sporočili, da je policija v petek v parku Poti spominov in tovarištva na Viču v Ljubljani ''fizično napadla, pretepla in poškodovala afganistanskega državljana, ki je v Sloveniji za azil zaprosil že leta 2011, v skoraj šestih letih pa mu država ni izdala ne negativne ne pozitivne odločbe''. Zapisali so, da je moški mirno sedel s prijateljico in prijateljem na klopi v bližini azilnega doma Vič, ko so k njemu pristopili policisti.

Moški naj bi jim po zapisih organizacije Second home zagotovil, da se jim ne bo upiral in ni begosumen, vendar naj bi ga policist zbil na tla in ga ''med pretepanjem s kovinsko teleskopsko palico grobo udaril po desni strani obraza ter mu prebil arkado''. Nato naj bi ga policist še poškropil s solzivcem in ga ''med ponovnimi pozivi k mirni obravnavi ponovno silovito podrl na tla, nasilno vklenil ter mu brez privoljenja odvzel mobilni telefon in druge osebne predmete''.

Na ljubljanski policijski upravi zavračajo vse očitke in namigovanja o policijskem nasilju.

Pojasnili so, da so imeli viški policisti v postopku tujca, ''državljana Afganistana, ki je bil že v petem postopku priznanja mednarodne zaščite, vendar je zaradi pristojnosti Nemčije - po Dublinski uredbi - postopek bil pravnomočno zaključen s sklepom, ki je bil pravnomočen in izvršljiv februarja letos. Od takrat dalje je tujec nezakonito bival v Sloveniji in se izmikal postopku s policijo. Po obvestilu zaposlenih v Azilnem domu, kjer je tujec ponovno zaprosil za mednarodno zaščito, so policisti odšli po tujca z namenom prijetja in nastanitve v Centru za tujce v Postojni zaradi vračanja v prvotno državo, kjer je že zaprosil za mednarodno pomoč , to je Nemčijo''.

Policija ima glede dogodkov drugačno zgodbo. S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da je tujec ob prihodu policistov pobegnil proti ulici Malči Beličeve. ''Eden od policistov je stekel za njim in ga dohitel ter prijel. Ker se je tujec aktivno upiral prijetju, je v skladu z zakonom o nalogah in pooblastilih policije, policist uporabil prisilna sredstva (fizična sila - davljenje od zadaj in sredstva za vezanje in vklepanje). Zaradi uporabe prisilnih sredstev tujec ni bil poškodovan, saj so poškodbe nastale med begom, ko je padel s kolesom.''

V postopku mu je bila nudena zdravniška pomoč, ki jo je zavrnil. Po končanem postopku je bil nameščen v Centru za tujce v Postojno, kjer bo počakal do izročitve Nemčiji.

Policisti so v nadaljevanju zoper tujca izvedli prekrškovni postopek zaradi nezakonitega bivanja in kršitve zakona o varstvu javnega reda in miru, izdali pa so mu tudi odločbo o prepovedi vstopa v Slovenijo za eno leto.