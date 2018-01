Gasilec o zahtevnem reševanju: Na tem delu so izredno močne brzice. Dekle je imelo srečo

Gasilci, policisti in domačini so dopoldne iz narasle Kamniške Bistrice v kraju Stranje nedaleč od Kamnika rešili žensko. Na Policijski upravi Ljubljana so bili o dogodku obveščeni okrog 9. ure. Na kraju so nemudoma posredovali gasilci PGD Kamniška Bistrica in policisti Policijske postaje Kamnik, ki jim je uspelo žensko, ki se je ujela za večjo skalo v reki, rešiti iz vode. Gasilci so se spustili v reko in s pomočjo lestve ter vrvi osebo varno povlekli na suho. Z reševalnim vozilom je bila preventivno odpeljana v UKC Ljubljana, in sicer zaradi suma podhladitve, saj je bila v vodi okrog 20 minut.

Ženski je zdrsnilo na nabrežju Kamniške Bistrice, iz reke pa so jo rešili gasilci in policisti. (Foto: Blaž Garbajs)

Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da ji je pri sprehodu s psom spodrsnilo in je padla v reko. Psa so policisti našli in predali njenim svojcem.

Kot poroča spletni medij Kamnik.info, je klice na pomoč prvi slišal bližnji sosed, ki je ženski prihitel na pomoč, a ko je videl, da ji ne more sam pomagati iz narasle reke, je poklical na pomoč bližnje gasilce in policijo. Gasilci PGD Kamniška Bistrica so se skupaj s policistkama pognali v ledeno in deročo vodo ter se s težavami prebili do dekleta, ki se je oklepalo skale.

Eden izmed gasilcev je dekle držal vse dokler njegovi kolegi, ki so dobili okrepitve tudi s strani PGD Kamnik, niso s pomočjo lestve postavili zasilnega mostu in premraženo dekle rešili iz vode, še poroča spletni portal.

Govorili smo tudi z vodjo intervencije, prostovoljnim gasilcem PGD Kamnik, Janezom Repanškom, ki je dejal, da je šlo za zelo zahtevno reševanje, saj je Kamniška Bistrica zaradi deževja močno narasla, prav na tem delu, kjer je v reko padlo dekle, pa so izredno močne brzice. Repanšek ocenjuje, da je dekle okoli 200 metrov nosil rečni tok, nato se je uspela ujeti za večjo skalo na sredini. K sreči se je ujela na zgornji strani skale, da je lahko klubovala močnemu toku in glavo uspela držati nad vodo. "Ko dobiš poziv na intervencijo, greš z grenkim priokusom na teren," občutke po sicer uspešno zaključeni akciji opisuje izkušen prostovoljni gasilec Repanšek. Kot pravi, so bili gasilci PGD Kamnik lansko leto kar 217-krat zunaj, kar je za prostovoljno društvo veliko in precejšen porast na prejšnja leta. Njihov trud in požrtvovalnost sta tokrat rešila dekle pred utopitvijo, kar zagotovo ne bo pozabljeno.