41-letni gasilec iz Šoštanja, na katerega je med požarom padlo drevo, si je huje poškodoval hrbtenico

Požar v Velenju je pomagal gasiti policijski helikopter, ki je vodo zajemal v bližnjem Škalskem jezeru. (Foto: bralec Žiga)

Včerajšnji gozdni požar, ki se je razplemtel na kar 60 hektarjih gozdne površine na območju od Škal pri Velenju proti Hrastovcu, je pogašen. Kot nam je povedal vodja intervencije Boris Brinovšek, so so se z ognjenimi zublji borili do okoli 23. ure. "Po tej uri je večina gasilcev odšla domov, smo pa čez noč imeli zaradi vetra in nevarnosti, da se podrastje ponovno vname, postavljeno gasilsko stražo," je dejal.

Požar naj bi nehote povzročil domačin med kurjenjem odpadkov v bližini vasi Hrastovec. Posredovalo je 191 gasilcev iz PGD Škale, Šalek, Pesje, Velenje, Vinska Gora, Bevče, Šoštanj–mesto, Gaberke in IPGD Premogovnik Velenje. Pri gašenju je pomagal tudi helikopter Slovenske vojske. Zgorelo je okoli osem hektarjev gozda in podrasti.

"Zdaj smo ponovno na terenu, saj moramo pospraviti cevi in drugo opremo, ki smo jo uporabljali pri gašenju požara," nam je še povedal Brinovšek. O stanju 41-letnik iz PGD Šoštanj pa je dejal, da je stabilno. Kot nam je razložil vodja intervencije, je drevo na gasica padlo od zadaj in ga udarilo po glavi ter mu huje poškodovalo hrbtenico. "Danes bo prestal operacijo, za katero vsi močno verjamemo, da bo uspešna," je še dejal Brinovšek.

Ne kurite v naravi, požarna ogroženost je razglašena na območju celotne države

"Pozivamo vse občane, da do preklica ne kurijo v naravi zaradi velike požarne ogroženosti naravnega okolja," so opozorili velenjski gasilci. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je z današnjim dnem razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države.

Od dneva razglasitve velike požarne ogroženosti naravnega okolja dalje je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Gasilci imajo te dni polne roke dela. (Foto: POP TV)

Zaradi požara se je nadihal ogljikovega monoksida

O gozdnih in travniških požarih še vedno poročajo z vseh koncev Slovenije. Včeraj zvečer in ponoči je tako zagorelo na območju Ljubljane, Maribora, Ajdovščine, Majšperka, Mute, Ormoža, Kočevja in Celja.

Zagorelo je tudi v bližini Brežic: "Ob 21. je v vasi Gazice, gorela podrast in suha trava, požar pa se je razširil v gozd. Gasilci PGD Cerklje ob Krki so ob prihodu na kraj dogodka iz gozda rešili občana, ki se je nadihal ogljikovega monoksida," poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Brežiški reševalci so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v urgentni center Brežice, ponoči pa so na območju požara na gasilski straži ostali gasilci PGD Cerklje ob Krki in Pirošica.