Glavoboli in migrene – kako jih odpraviti?

Zakaj glavobol sploh nastane?

Glavobol je najbolj razširjena kronična bolečina, ki lahko prizadene vse starostne skupine. Z raziskavami so namreč odkrili, da se je že vsak odrasel človek vsaj enkrat v življenju spopadal s takšnimi ali drugačnimi bolečinami v predelu glave, vse več glavobolov in migren pa je tudi med mladimi in celo med otroci. Čeprav so glavoboli lahko tako pogosti, da jih nekateri ljudje sprejmejo kot del življenja, se z njimi v nobenem primeru ne bi smeli sprijazniti.

Strokovnjaki pravijo, da glavobole in migrene povzročajo spremembe snovi v možganih. Zniža se predvsem raven serotonina, to je snovi, ki prenaša sporočila. Majhne vrednosti serotonina lahko povzročijo, da se možganske žile nenadoma skrčijo in zato postanejo ožje. To lahko povzroči simptome avre. Kmalu za njimi se žile razširijo, kar povzroči nastanek glavobola. Seveda obstajajo še mnogi drugi razlogi za glavobole: hormonski, čustveni, telesni, prehranski, okoljski,… pa še bi lahko naštevali.

Kaj lahko sami storite, ko vam glavo uklešči zoprna bolečina?

Obstaja kar nekaj ukrepov proti glavobolom in migrenam, najprej vam bomo predstavili nekaj vsakdanjih nasvetov, nato pa tudi predstavili izdelek, ki po našem mnenju najbolj učinkovito rešuje težave z glavoboli in migrenami, hkrati pa vsebuje le popolnoma naravne sestavine.

Pomagajte si s toplimi ali mrzlimi obkladki

Če trpite za migreno, potem si položite hladen obkladek na čelo. Kot obkladek vam lahko služi led, zavit v brisačo, vrečka zmrznjenega graha, poskusite pa lahko tudi s hladnim tušem. V primeru, da imate tenzijski glavobol, položite grelno oblogo na zadnji del glave. Če pa vas pesti sinusni glavobol, si grelno oblogo položite na mesto, kjer vas najbolj boli. Pomaga lahko tudi topel tuš.

Razpustite svoje lase

Če namreč nosite čop, ki je pretesen, lahko s tem sami pripomorete k temu, da vas začne boleti glava. Zato se takšni pričeski raje izognite. Prav tako vas lahko glava začne boleti zaradi nošenja kape ali čelade, plavalnih očal in podobnega.

Izognite se svetlobi

Močna ali utipajoča svetloba, tudi svetloba vašega zaslona, lahko povzroča napade migrene. Če ste nagnjeni k migrenam, zagrnite okna v stanovanju z zavesami, ki ne prepuščajo svetlobe. Poskrbite tudi za to, da boste znotraj in zunaj nosili sončna očala.

Odpovejte se zvečilnemu gumiju

Zaradi žvečenja vas ne bolijo le čeljusti, prične vas lahko boleti tudi glava. Enako velja za grizenje nohtov, ustnic ali priročnih svinčnikov in drugih pisal. Ko jeste, jejte z majhnimi grižljaji.

Bonus nasvet: uporabite naravne in učinkovite obliže z Griffonio in magnezijem

Poslovite se od glavobolov, migren in depresij, ki vplivajo na vaše počutje in vam kvarijo vsakdanje življenje. Poslovite se od takšnih in drugačnih tablet, ki vam samo obremenjujejo želodec. Obstaja rešitev, ki jo ponuja narava. Znanstveniki se že dolgo ukvarjajo z različnimi raziskavami in iščejo rešitev za opisan problem. Tekom raziskav so spoznali, da se bo problema glavobolov in migren najbolje lotiti v obliki specializiranega obliža, ki ga nalepite na telo. Obliž pa mora seveda vsebovati aktivne sestavine, ki prodirajo v telo preko kože in blažijo bolečine.

Potem so se podali na pot iskanja pravih aktivnih učinkovin v obližu. Odločili so se za znano sestavino Griffonia Simplicifolia (afriški črni fižol), ki so jo tudi naši predniki že stoletja uporabljali proti bolečinam, ki jih povzročajo glavoboli in migrene. Semena se uporabljajo zaradi vsebnosti 5-htp, ki je pomemben gradnik serotonina v človeškem telesu. Za serotonin je splošno znano da prispeva k dobrem počutju in manjši ravni glavobolov, migren in depresije. Učinkovina se lahko pohvali z izredno hitrim delovanjem, poleg tega pa ne obremenjuje telesnih organov.

Naravni in učinkoviti obliži proti glavobolu z Griffonio in magnezijem

Obližu so dodali še magnezij, ki je pomemben mineral za ohranjanje zdravja, saj njegovo pomanjkanje prav tako lahko privede do glavobolov, migrene, pritiska v glavi, omotičnosti, vrtoglavice, zaspanosti in tako dalje. Obliž deluje tako, da hitro prenaša aktivne sestavine skozi kožo v telo, in sicer neprekinjejo, kar 24ur.

Uporaba obližev je povsem preprosta: obliž prilepite na čist, suh ter neporaščen del kože (notranji del roke, na prsa ali ramo) in ga pustite delovati 24ur. Aktivne sestavine delujejo 24ur, dokler imate obliž na koži. Nato ga odlepite in zamenjate z novim.

Naročnik oglasa je E-mesto doo.