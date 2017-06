Gneča pred celjskim sodiščem: tihotapili droge, ponarejali denar

Kar 11 osumljencev trgovine z mamili so celjski kriminalisti pripeljali na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku. Zaradi preprodaje heroina in kokaina so sicer ovadili 29 ljudi, in to za 157 različnih kaznivih dejanj. Gre za eno največjih policijskih racij na Celjskem v zadnjem času. Osumljencem grozi do 15 let zapora.