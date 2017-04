Velikonočni prazniki: brez alkohola med vozniki tudi tokrat ni šlo

Alkohol za volan ne sodi! (Foto: iStock)

Kljub dejstvu, kako nevarno je za volan sesti po popiti večji količini alkohola, marsikoga žal še vedno ni izučilo. Gorenjski policisti so imeli konec tedna oblilo dela s pijanimi vozniki, ki pa so tokrat imeli srečo, da se njihove vratolomne vožnje niso končale tragično.

Bojan Kos, tiskovni predstavnik Policijske uprave Kranj, je sporočil, da so konec minulega tedna na njihovem območju obravnavali kar 28 prometnih nesreč in več pijanih voznikov. V petih nesrečah so se udeleženci telesno poškodovali, v kar šestih pa so bili udeleženci pijani.

Začelo se je, kot je pojasnil Kos, že v petek popoldne, ko je voznik v Tržiču zaradi vpliva alkohola med vožnjo poškodoval dva avtomobila, nadaljevalo se je zvečer, ko sta bila v nesrečah udeležena še dva pijana voznika. Eden na Jesenicah, ki je z neregistriranim avtomobilom in z 0,79 mg/l alkohola na parkirišču trčil v drug avtomobil, drugi pa v Podljubelju, ki je zaradi neprilagojene hitrosti in 0,47 mg/l alkohola trčil v kamnito ogrado, s katere se je usulo kamenje. Cesta je bila zato nekaj časa zaprta.

V soboto ponoči je voznik pod vplivom alkohola (0,65 mg/l) s ceste zapeljal v Lescah in se z avtomobilom prevračal, v nedeljo zjutraj je podoben manever uspel vozniku pod vplivom alkohola (0,45 mg/l) pri Radovljici, zvečer pa je nesrečo pod vplivom alkohola (0,75 mg/l) povzročil še voznik na gorenjski avtocesti pri Torovem.

Gorenjski policisti so vožnjo zaradi alkohola, poleg naštetim, prepovedali še več drugim voznikom, med njimi tudi enemu s skoraj tremi promili alkohola (1,33 mg/l). Voznika so tudi pridržali. Na Bledu so bili sicer pijani še trije, v Tržiču eden, na Jesenicah in v Škofji Loki po dva, v Kranju pa poleg voznika s tremi promili še štirje drugi vozniki, je naštel Kos.