Hollywoodski rop NLB banke v Skopju – 40-letni uslužbenec je iz trezorja ukradel dva milijona evrov

Uslužbenec NLB Tutunske banke v Skopju je iz trezorja banke ukradel 1,87 milijona švicarskih frankov in 270 tisoč evrov. Gotovino je shranil v plastične vrečke in povsem mirno zapustil delovne prostore. 40-letnega rekordnega roparja so policisti že prijeli.