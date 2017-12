Hotela je kaditi, a ji je na spolzkem balkonu spodrsnilo. Padla je štiri metre globoko

27-letna Mariborčanka je včeraj zjutraj skupaj s svojo mamo odšla na balkon stanovanja na Lackovi cesti v Mariboru, da bi kadila.

Ker je bila obuta v škornje s peto, ji je na gladki in spolzki keramiki spodrsnilo in je skupaj s stolom padla skozi kovinsko ogrodje balkonske ograje, so nesrečo opisali na Policijski upravi Maribor. Padla je štiri metre globoko.

Na PU Maribor so še pojasnili, da ravno obnavljajo balkonsko ograjo in še nimajo nameščenih lesenih elementov. Ženska se je pri padcu hudo telesno poškodovala in so jo odpeljali v UKC Maribor.

Policisti bodo o dogodku s poročilom seznanili pristojno tožilstvo.