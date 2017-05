Hrvaška policija tudi pri nas išče informacije o umoru leta 2015

Fotorobot moškega, ki ga iščejo. (Foto: Policija)

Hrvaška policija išče informacije o več storilcih v povezavi z umorom, ki se je zgodil 3. maja 2015 v kraju Sesvete. Slovenska policija pojasnjuje, da so na kraju kaznivega dejanja opazili moškega, za katerega je bil na podlagi opisa izdelan fotorobot.

Opis storilca: ''Moški je star od 30 do 40 let, visok 180 cm, srednje postave, svetle polti. Ima kratke, rjave lase, počesane na desno stran, nizko čelo, rjave oči in rjave obrvi. Je brez gub okoli oči ali na čelu, obrit, koža na obrazu je gladka, ima negovan obraz. Ima srednje velik nos in srednje velika ušesa.''

Vse koristne podatke o morebitni identiteti osumljenca, pričah ali drugih okoliščinah storjenega kaznivega dejanja lahko sporočite na telefonsko številko policije 113 ali anonimno telefonsko številko 080 1200 ali na najbližjo policijsko postajo.