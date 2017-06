Pretreseni pilot po smrti padalke: Najhujše poškodbe doslej so bili le kakšni zviti gležnji

Policisti policijske postaje Bovec so bili včeraj ob 12.20 uri obveščeni o tragični nesreči na bovškem letališču, kjer je samostojna padalka odskočila z letala in se pri pristanku smrtno ponesrečila, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Širši platnen povezovalni trak med vzmetnim padalom in notranjo prosto vrečo, kjer je spravljeno rezervno padalo, se je ovil okoli padalkinega telesa, zaradi česar se rezervno padalo ni odprlo, oziroma izvleklo iz nahrbtnika. (Foto: AP)

34-letna hrvaška padalka, doma z območja hrvaške Istre je okoli 12.14 ure nad bovškim letališčem skupaj s še nekaj letalci odskočila iz letala znamke PIlatus PC 6. Po odskoku z višine približno 4.000 metrov so nekaj časa leteli v prostem padu, šest padalcev je nato skupaj s preminulo letalko do višine 1.500 metrov izvajalo lik prijema za roke, na višini 1.000 metrov pa so se razpustili in pričeli z odpiranjem padal.

Glavno padalo zaradi težav odvrgla, rezervno se ni odprlo

Glavno padalo 34-letnice se ni pravilno odprlo, zato ga je na višini približno 800 metrov odvrgla, mehanizem na padalskem nahrbtniku pa je ob tem avtomatsko sprožil odpiranje zasilnega padala. Ob tem se je širši platnen povezovalni trak med vzmetnim padalom in notranjo prosto vrečo, kjer je spravljeno rezervno padalo, ovil okoli njenega telesa, zaradi česar se rezervno padalo ni odprlo, oziroma izvleklo iz nahrbtnika.

Hrvaška padalka je v prostem padu padla na travnato površino na jugozahodnem delu letališča, kjer je zaradi telesnih poškodb obležala mrtva.

Doslej le kakšni zvini gležnjev

Damijan Cehnar, direktor koroške družbe Aviofun, ki je najemnik bovškega letališča, pravi, da v dvajsetletni karieri še ni doživel podobne nesreče. Letalo za prevoz padalcev je včeraj pilotiral prav Cehnar. "Skupino desetih padalcev sem dvignil na višino 4.000 metrov, nakar so pričeli s skoki," je pojasnil za 24ur.com in dodal, da je bilo tako z letalom, kot s poletom vse v redu. Po njegovih besedah je bila vsa oprema last padalke, o tehničnih podrobnostih skoka in težavah s padalom pa ne more govoriti, saj je v njihovi domeni zgolj letalski prevoz.

"Nesreča nas je vse pretresla. V teh letih smo bili priča več kot 200.000 skokom, a so bile najhujše poškodbe morda kakšni zvini gležnjev pri doskokih," je še pojasnil Cehnar.

Poleg bovških policistov in novogoriških kriminalistov so na kraj nesreče prišli tudi gasilci PGD Bovec in reševalci NMP ZD Tolmin. Odrejena je bila sanitarna obdukcija na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani. O nesreči so policisti poleg preiskovalnega sodnika obvestili tudi preiskovalca letalskih nesreč in incidentov.

Policija pri preiskavi ni ugotovila elementov kaznivih dejanj in bodo o nesreči obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.