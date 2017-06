FOTO: Hrvat v posebej prirejenem prostoru v prtljažniku avtomobila čez mejo skušal pretihotapiti deset kilogramov marihuane

Na mejnem prehodu Gruškovje so finančni preiskovalci v vozilu hrvaškega državljana našli skoraj deset kilogramov marihuane. Zaradi utemeljenega suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami so ga kriminalisti privedli k preiskovalnemu sodniku, grozi mu od enega do deset let zapora.