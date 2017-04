Hrvat v Kranju poskušal zbežati policistom najprej z avtom, nato še peš

Kranjski policisti so v torek zvečer v Kranju obravnavali hrvaškega državljanja, ki je z avtomobilom nepripet zapuščal parkirišče gostinskega lokala in se ključeval na cesto. V rutinskem postopku sta ga moža v modrem začela ustavljati, a ju Hrvat ni upošteval, vožnjo je pospešil in se poskušal izogniti policijski kontroli.

Ker mu to ni uspelo z avtomobilom, se je po dobrem kilometru divjanja po mestu ustavil in poskušal zbežati peš, a sta ga policista ujela.

Med izogibanjem postopku je voznik storil več prometnih prekrškov in bil tako obravnavan zaradi neprilagojene hitrosti vožnje, vožnje po nasprotnem smernem vozišču, izogibanja ustavitvi in neuporabe varnostnega pasu, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Preizkus alkoholiziranosti je pri vozniku pokazal rezultat 0,00 mg/l alkohola, policisti proti njemu vodijo prekrškovni postopek.