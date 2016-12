Hrvati pred mejo s Slovenijo odkrili tihotapce zaščitenih ptic. S prodajo bi lahko zaslužili kar 290.000 evrov

Hrvaški kriminalisti so ugotovili, da so bile ptice namenjene za prodajo in prehrano v drugih državah. (Foto: POP TV)

Hrvaški policisti so na mejnem prehodu Starod v noči na torek v osebnem vozilu v petih škatlah našli več kot 1100 mrtvih zaščitenih ptic. Voznik in sovoznik sta bila državljana Srbije, ki imata bivališče v Italiji. Ptice sta dobila od hrvaškega državljana, na domu katerega so našli še nekaj manj kot 1600 zaščitenih ptic.

Policija jim je zaplenila skupno več kot 2700 zaščitenih ptic, kar je največja zaplemba zaščitenih ptic na tem območju. Večinoma je šlo za cipe, bilo je tudi nekaj stržkov.

Kriminalisti so ugotovili, da so bile ptice namenjene za prodajo in prehrano v drugih državah. Vrednost zasega na črnem trgu je najmanj 2,2 milijona kun (290.000 evrov), so sporočili na spletni strani primorsko-goranske policijske uprave.

Državljana Srbije, stara 33 in 42 let, so kazensko ovadili zaradi trgovine z zaščitenimi naravnimi dobrinami, 58-letnega hrvaškega državljana iz okolice Labina pa tudi zaradi uničevanja zaščitenih naravnih dobrin.

Hrvaška zakonodaja za uničevanje zaščitenih naravnih dobrin predvideva do pet let zapora.