FOTO: Huda prometna nesreča v Avstriji: v trčenju slovenskega avtobusa in osebnega avtomobila umrla dva Slovenca

Na cesti v okrožju Jennersdorf v avstrijski zvezni deželi Gradiščanska, nekaj kilometrov čez slovensko mejo, sta v soboto ob 22.12 trčila slovenski avtobus in slovenski osebni avtomobil, oba z registrskima oznakama Murske Sobote.

Avtobus se je vračal z božičnega sejma na Dunaju in v smeri proti slovensko-avstrijski meji med krajema Minihof-Liebau in Tauka čelno trčil v osebno vozilo, nato ga je odbilo v bližnji zid, je za ORF.at povedal Harald Dunkel, vodja okrožja Jennersdorf.

Huda nesreča se je zgodila v okrožju Jennersdorf v avstrijski zvezni deželi Gradiščanska. (Foto: Stadtfeuerwehr Jennersdorf)

Na kraj nesreče sta prihiteli dve vozili nujne medicinske pomoči, v intervenciji je sodelovalo tudi pet gasilskih vozil s približno 90 gasilci. Za oba potnika osebnega vozila, moškega in žensko, je pomoč prišla prepozno, saj sta umrla na kraju nesreče.

Na avtobusu je bilo 46 potnikov. Po poročanju ORF.at so 23 potnikov zaradi lažjih poškodb oskrbeli na gasilski postaji Minihof-Liebau. Priskrbeli so jim tople odeje in čaj. "Glede na vreme, imamo že vnaprej pripravljeno večje število odej," je po poročanju Krone.at povedal vodja Rdečega križa Chris Janics. 15 ljudi so odpeljali v bližnje bolnišnice. Voznik avtobusa in turistična vodička sta se huje poškodovala, odpeljali so ju v bolnišnici v Oberwart in Feldbach.

Intervencijo so zaključili okoli pol ene ure zjutraj, več gasilcev pa je ponoči ostalo na mestu nesreče. Cesto so znova odprli ob 8.15.