FOTO in VIDEO: Huda nesreča v Italiji, profesor šel v goreči avtobus, da bi rešil učence

Madžarski predsednik vlade Viktor Orban je za ponedeljek razglasil nacionalni dan žalovanja, potem ko so v petek ponoči v silovitem trčenju avtobusa umrli številni madžarski državljani.

Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je na tiskovni konferenci potrdil, je bilo na avtobusu 54 potnikov in dva šoferja. Umrlo je 16 ljudi, 13 jih je huje poškodovanih, od tega je eden v komi. Lažje poškodovanih je 13 potnikov, 12 potnikov pa jih je odneslo brez poškodb. Poškodovane so odpeljali v bolnišnico v Verono.

Med žrtvami bi lahko bil tudi francoski voznik avtobusa s svojo družino, je poročala italijanska tiskovna agencija Agi.

Družinski člani nekaterih potnikov na avtobusu so se že dopoldne odpravili v Italijo. "Smo v stalnih stikih z italijanskimi oblastmi," je poudaril Szijjarto in zagotovil, da bo država pokrila vse potne stroške staršem, ki se bodo odpravili v Italijo ter stroške vrnitve žrtev prometne nesreče domov. Tako so že dopoldne iz Budimpešte v Italijo napotili eno reševalno letalo ter štiri reševalna vozila, ki bodo domov prepeljali poškodovane v nesreči.

Na avtobusu so bili večinoma dijaki klasične gimnazije iz Budimpešte, ki so stari med 14 in 18 let. Z njimi so bili tudi učitelji in starši, je pojasnila madžarska generalna konzulka iz Milana Judit Timaffy, ki je dopoldne prispela v Verono, da bi se srečala s preživelimi v nesreči. Timaffyjeva je ves čas v stiku z madžarskim predsednikom republike ter zunanjim ministrstvom.

Na njem so bili večinoma dijaki. (Foto: AP)

Nesreča se je zgodila malo pred polnočjo na italijanski avtocesti A4 Torino-Trst pri izvozu Verona vzhod. Ob trku so plameni zajeli celoten avtobus. Na fotografijah, ki jih je objavila policija, je videti, da je požar povsem uničil notranjost avtobusa, ki se je spremenil v požgano lupino.

Nekaj žrtev je vrglo iz avtobusa, večina pa je umrla v avtobusu, v katerem so našli zoglenela trupla. To bo tudi oteževalo identifikacijo trupel.

Timaffyjeva je medijem povedala, da se je več potnikov, ki so sedeli v zadnjem delu avtobusa, rešilo tako, da so razbili stekla avtobusa in iz njega zbežali v krikih. "Profesor telesne vzgoje se je vrnil v goreči avtobus in uspel rešiti več potnikov, ki so bili še v njem. V bolnišnici ga zdravijo zaradi hudih opeklin hrbta," je pojasnila madžarska generalna konzulka.

Vzrok nesreče za zdaj še ni znan. Predstavnik prometne policije v Veroni je dejal, da v nesrečo ni bilo vpleteno nobeno drugo vozilo, tako da je verjeten vzrok nesreče tehnična ali človeška napaka.

Vzrok nesreče še ni znan. (Foto: AP)

Možno bi bilo, da je voznik zaspal. Po poročanju Anse pa preiskovalci ne izključujejo nobene možnosti, niti tehnične napake. Med drugim preverjajo tudi izjave tovornjakarja, ki je prijavil, da je okoli 30 kilometrov pred krajem nesreče videl, da je imelo eno od koles avtobusa težave.

Italijanska cestna policija bo morala rekonstruirati, kaj se je ponoči dogajalo na avtocesti, navaja Ansa. Avtobus je v petek zgoraj zjutraj krenil iz Francije proti Madžarski. Med drugim bodo preverjali avtocestne kamere in tudi, ali sta voznika avtobusa upoštevala predpise o maksimalnem času vožnje.