Huda nesreča v Ljubljani, dve osebi na mestu mrtvi

Nesreča se je zgodilo nekaj pred 14. uro. (Foto: 24ur.com)

Nekaj pred 14. uro se je na Toplarniški cesti v Ljubljani zgodila huda prometna nesreča. "Po zdaj znanih podatkih je v nesreči udeleženo reševalno vozilo in motorno kolo. Dve osebi sta na kraju nesreče umrli," je sporočila predstavnica PU Ljubljana Maja Ciperle Adlešič.



Zaradi ogleda kraja nesreče, ki bo predvidoma trajal dlje časa, je zaprt promet med križiščem Zaloške–Poti na Fužine in Kajuhove ulice. Policija zaradi prometne konice pričakuje zastoje, voznikom zato priporoča, naj se izognejo temu delu in uporabijo vzporedne ceste oziroma, naj upoštevajo navodila in usmeritve policistov.