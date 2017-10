Huda prometna nesreča pri Bohinjski Bistrici, cesta zaprta za ves promet

S Policijske uprave Kranj so sporočili, da se je v Bitnjah pri Bohinjski Bistrici okrog 16. ure popoldne zgodila huda prometna nesreča.

Po podatkih Uprave za zaščito in reševanje (URSZR) so bili v nesreči udeleženi osebno vozilo in dva motorista, udeleženci naj bi bili huje poškodovani.

"Cesta bo zaradi ogleda kraja nesreče dlje časa zaprta, zato prosimo, da vozniki spremljajo prometne informacije in uporabijo obvoz preko Pokljuke ali Sorice," je dejal Bojan Kos s PU Kranj.