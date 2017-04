Imate težave s plesnijo? Boste v kratkem barvali stene? Preberite, kako se znebiti te nevarne nadloge.

Tako smo res prihranili na energiji, vendar smo bistveno poslabšali življenjske pogoje. Posledično živimo v stanovanjih, kjer je katastrofalna kakovost zraka, ki ga dihamo, povrhu vsega, pa se večina domov konstantno srečuje s pojavom plesni. Posledica vsega tega je razcvet industrije osvežilcev zraka, ki naj bi prekrili neprijetne vonjave, do čudežnih razvlaževalcev, ki absorbirajo od enega decilitra do litra vode na dan in celo smrtonosnih, rakotvornih in mutagenih kemikalij, ki naj bi čudežno zatrle plesen.

O plesni, njenemu nastanku in sanaciji z novim biorazgradljivim izdelkom Plesen Stop smo se pogovarjali z idejnim vodjem projekta Robertom Širnikom, ki se že 20 let trudi in razvija produkte, ki so zagotovo učinkoviti, a hkrati prijazni do uporabnika in okolja.

Robert Širnik

»Vsak dan se ljudje srečujemo s simptomi, kot so kašelj, težave z dihanjem, zamašenim nosom, srbenjem oči, pomakanjem sape, tiščanjem v pljučih, bolečimi sinusi, glavoboli, utrujenostjo, težavami s prebavo, itd. Več kot 7% populacije je alergične na plesen in trend še narašča. Nekatere vrste plesni domnevno celo povzročajo raka in vse to je posledica slabe kakovosti zrake, neprezračevanja in vlage. » Robert Širnik, direktor Mediteranskega inštituta za monitoring

Vzroki za nastanek plesni

Vzroki za nastanek plesni so že dolgo poznani. Gre za kombinacijo temperature in vlažnosti. Vlažen topel notranji zrak se ohladi na hladni površini in odda vlago in ko je vlage dovolj, se najkasneje v nekaj mesecih pojavi vidna plesen, ki je lahko zelene, črne, bele, sive in celo rumene barve. Se pa plesen rada nahaja tudi za stenami, v zračnih jaških, na spodnji strani postelje, za omaro, v predalih, v klimatskih napravah, skratka povsod, kjer se zanjo ustvarijo primerni pogoji.

Kako plesen odpravimo?

Plesen lahko v teoretičnem smislu trajno in enostavno odpravimo, a v praksi zaznavamo cel kup težav. Že po kakšni uri raziskovanja po spletu, lahko najdemo idealno rešitev in pa napotke, kako naj bi bil naš dom zgrajen, da do pojava plesni ne bi prihajalo. Naš dom naj bi bil zgrajen pravilno in brez napak v konstrukciji, da se kasneje ne bi pojavili toplotni mostovi, med gradnjo naj bi upoštevali idealno vlago sten in nadaljevali s fazami gradnje šele takrat, ko bi bila dosežena predpisana vlaga sten in tal. Stene bi morale biti izolirane s 15 do 30 cm kvalitetne izolacije, okna in vrata pravilno vgrajena, vgrajen pa bi moral biti tudi sistem prezračevanja, ki bi vzdrževal kakovost zraka in vlažnost zraka v idealnem področju glede na želeno temperaturo ogrevanja, hkrati pa naj nas ne bi motil z nepotrebnimi šumi.

Sliši se lepo, a je na žalost takšnih domov izredno malo oziroma jih sploh ni. In če karkoli od naštetega manjka,pa se večinoma hitro soočimo s problemom plesni.

Plesen je izredno nevarna za naše zdravje

Plesen se uspešno in hitro prenaša tako, da se spore plesni s kroženjem zraka prilepijo na gostitelja, ki je lahko človek ali žival, ter se tako hitro razširijo po vseh prostorih. Ko začne plesen resno poseljevati naše domove, lahko to postane izjemno nevarno za zdravje. Že majhna količina trosov plesni lahko sproži alergično reakcijo, medtem ko lahko večja količina poškoduje pljuča, ožilje dihal, notranje organe, nekatere raziskave pa celo povezujejo plesen z nastankom raka.

tipična črna plesen, ki je nastala kot posledica menjave oken na starejši stavbi

Kako se soočimo s plesnijo?

Prvo je potrebno ugotoviti kaj je primarni problem, da se v prostoru ustvarja vlaga in z njo posledično plesen. Če nimamo prezračevalnega sistema z ali brez rekuperacije toplote, je treba stanovanje vsak dan prezračevati, če se le da, vsaki dve uri za 2 do 5 minut, in sicer z ustvarjanjem prepiha. Samo odprto okno v eni sobi 5 minut namreč žal ni dovolj.

Če imamo toplotni most v vogalu, nad oknom, pod oknom, ali pa se plesen pojavi kje drugje, to saniramo z dodatno zunanjo ali notranjo izolacijo. Če te ni možno narediti, pa moramo uporabiti sredstvo za zatiranje plesni. Pri tem je treba biti izjemno pozoren, da v prostor, ki je kontaminiram s plesnijo, ne dodamo še strupenih kemikalij, ki povzročajo raka, so mutagene v nekaterih primerih pa celo hormonski motilci. Če imamo v svojem domu plesen, je nikakor ni pametno uničevati s kemikalijami, ki nam lahko na dolgi rok še bolj škodujejo kot plesen sama. Plesni se namreč ne da znebiti čez noč, zato je pametno izbrati izdelek za uničenje plesni, ki je uporabniku prijazen in ne vsebuje škodljivih kemikalij.

Ukrepajte takoj!

Kot eno najboljših alternativ vsem preparatom, ki imajo za osnovno učinkovino klor ali druge človeku in naravi škodljive kemikalije, vam predstavljam izdelek Plesen stop , kateri kot osnovno učinkovino uporablja posebej razvito obliko stabiliziranega vodikovega peroksida s podaljšanim delovanjem – Powersept, kateri je EPA odobren, ni kancerogen ali mutagen in po delovanju razpade na kisik in vodo. In ravno zato je Plesen Stop prijazen ne samo do ljudi, ampak tudi do narave. Plesen stop lahko uporabimo kot takojšnjo urgentno in preventivno zaščito, za uničenje in predvsem zaustavitev invazije trosov plesni, ki jih s kroženje zraka, preko živali, pa tudi naše obleke in čiščenjem raznesemo povsod po stanovanju. Tako bomo v trenutku, ne da bi ogrožali svoje zdravje in se izpostavljali alergijskim reakcijam, dušenju, pekočemu grlu, lažjim opeklinam in brez posebne zaščitne opreme, napadli plesen, jo zaustavili in pridobili čas za sanacijo in dokončno uničenje te smrtno nevarne nadloge.

Delovanje izdelka v praksi. Bela pena naznanja, kje vse se je plesen nahajala.

Boste v toplih mesecih oz. med prazniki prebelili stene?

Prazniki so odlična prilika, da se po dolgi zimi rešimo plesni, prebelimo stene in zakorakamo v toplo pomlad brez tega estetskega in nevarnega problema. Veliko ljudi v teh mesecih beli stene, zato bi vsem, ki ste pred beljenjem svetovali, da si še pred tem dobro ogledate stene in locirate nevarno plesen. Svetujemo vam, da plesen uničite še preden začnete z beljenjem in to lahko storite takoj kar z Plesen Stop izdelkom. To v praksi izgleda tako, da najprej tekočino Plesen Stop popršite po plesni in pustite delovati. Postopek lahko večkrat ponovite, kot tudi piše v priloženih navodilih za uporabo, tekočine pa vam ni potrebno izpirati in brisati s stene, samo počakate, da se posuši. Tako tudi ni nevarnosti prenosa plesni ali trosov na neprizadete površine. Po postopku bo plesen sicer še vedno vidna na steni, saj naše sredstvo ne vsebuje nevarnega belila, ki bi vam plesen pobelil, tako da jo boste odstranili ročno. Po tem, ko boste plesen uničili in jo odstranili, pa je čas, da stene prebelite. Tako boste plesen popolnoma uničili in prekrili s svežo barvo. Postopek z izdelkom Plesen Stop lahko opravite tudi če plesni niste locirali, pa ste tik pred beljenjem. Tako boste preventivno zatrli plesen, ki se morda na steni že nabira, a še ni vidna. Prednost našega izdelka je namreč tudi v tem, da nima vonja, ne razžira pljuč in dihal in tako med nanosom izdelka prostora niti ni potrebno izolirati. Prav tako je izdelek primeren za takojšnjo uporabo – ga ne redčimo z vodo, temveč samo razpršimo po plesni in počakamo, da se posuši.

Zakaj izbrati Plesen Stop in zakaj nudimo 100% garancijo

Posebno DARILO za bralce portala 24ur. Vsi, ki kupite izdelek Plesen Stop, v času objave članka, prejmete zraven tudi posebno sredstvo Powersept Mobile, ki učinkovito uničuje bakterije in viruse na ekranih vaših tabličnih računalnikov in telefonov.

Na tržišču je veliko ponudnikov sredstev za zatiranje plesni, pozorni pa moramo biti predvsem na to, da ne uporabljamo takih, ki škodujejo našemu zdravju in zdravju bližnjih. Večina sredstev, ki so na trgu, ima za osnovo klor oz. klorovo belilo, ki pa je pri dolgotrajni uporabi izredno škodljivo.

Plesen Stop pa ima za osnovno učinkovino vodikov peroksid katerega delovanje je ojačeno in podaljšano s srebro ioni. Tako Plesen Stop na tretirani površini zagotovo pobije plesen in spore, aktivno deluje tudi do 72 ur in na koncu vzpostavi tenko zaščitno plast, ki preprečuje in otežuje plesni, da bi se ponovno naselila. Z več nanosi se ta zaščitna plast še dodatno ojači, tako da na daljši rok deluje še bolj in so intervali med ponovnim pršenjem lahko daljši.

Plesen Stop je že pripravljen za uporabo, nanesemo pa ga še preden začnete s čiščenjem, da ne boste izpostavljeni nevarnosti okužbe med čiščenjem ali sanacijo. To odlično sredstvo vam bo pomagalo v boju proti plesni povsod, kjer se plesen pojavi. Na pohištvu, v avtomobilu, avtodomu, plovilu, itd. Prodre golobje v strukturo površine in učinkuje dlje časa.

Ker v naše izdelke 100% zaupamo in verjamemo, pa nudimo tudi 100% garancijo, kar pomeni, da če z izdelkom niste zadovoljni, ga lahko kadarkoli vrnete, tudi, če ste ga že uporabili in vrnili vam bomo kupnino. To je politika našega podjetja, ki jo sam močno podpiram in zagovarjam, saj nikakor ne želim nikogar zavajati in mu obljubljati rešitev za katere pa se izkaže, da ne pomagajo.

Za več o plesni in naročilu izdelka pa kliknite TUKAJ.

Za kakršne koli dodatne informacije pa lahko pokličite tudi g. Širnika in sodelavce na telefon 041 612 794.

Naročnik oglasa je Natura Tim.