Iščejo 72-letnega Jožefa

Jožef Krajnc (Foto: PU Maribor)

Neznano kam je odšel 72-letni Jožef Krajnc iz Maribora, so sporočili iz PU Maribor. Nazadnje so ga videli 11. 4. 2017 okoli 09.00 na Betnavski cesti v Mariboru.



Moški je visok 170 cm, suhe postave, normalne polti, sivo-črnih las z delno plešo, z neurejeno sivo-črno brado. Oblečen je v črno trenirko, na glavi ima črno kapo s senčnikom, obut v črne natikače, so zapisali v opisu.



Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali kar koli vedeli o njenem izginotju, prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080-1200.