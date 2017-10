Italijana zapeljeval(a) na plesišču in mu izmaknil(a) 1000 evrov vredno verižico

Pretekli konec tedna so v enega od lokalov v Izoli poklicali policiste. Zgodila naj bi se kraja. Kot so ugotovili izolski policisti, je do Italijana na plesišču pristopila ženska in začela sta plesati, pri tem sta se tudi objemala. A nenadoma je ženska odšla, Italijan pa je hitro ugotovil, da je ostal brez približno 1000 evrov vredne verižice. Pohitel je do varnostnikom, da bi jim povedal, kaj se je zgodilo.

V eni noči je osumljenec dvema moškima med plesom ukradel vrednejše predmete. (Foto: Thinkstock)

V tistem trenutku je opazil svojo soplesalko. Ko je prišla policija, so jo skušali identificirati, a pri sebi ni imela dokumenta, govorila pa le italijansko. Nenadoma se je hotela pogovoriti s policistom, ki je govoril italijansko. Ko sta stopila na stran in se začela pogovarjati, je mimo njiju prišla manjša družba, osumljenka pa je začela kričati, da je kradla druga ženska iz te družbe, verižico pa vrgla ženski pod noge. S tem policista ni pretentala, saj je takoj videl, kaj dela, zato so jo odpeljali na policijsko postajo. Tam so delno ugotovili njeno identiteto, pri sebi je namreč imela fotokopijo potnega lista. A ko so jo šli policisti preverjati, je sledilo presenečenje. Ženska v resnici ni bila ženska, pač pa 20-letni državljan Kolumbije z izrazitim ženskim videzom.

Kolumbijec pa tisti večer ni okradel le Italijana. Podobno se je namreč zgodilo Hrvatu, ki mu je tat ukradel več tisoč evrov vredno uro. Potem ko je Hrvat Kolumbijca prepoznal kot tatu, je ta uro vrnil. Pri njem pa so našli tudi sedem gramov konoplje, zaradi česar so mu izdali odločbo o prekršku. Dobil je tudi plačilni nalog zaradi kršitve zakona o javnem redu in miru. Policisti pa ga sumijo še velike tatvine zaradi kraje verižice in ure. Tako kot uro, je sicer tudi verižico že vrnil.

V pripor spravil še prijatelja

Naslednje dopoldne je na policijsko postajo prišel prijatelj Kolumbijca, 29-letni državljan Italije in Argentine, ki je prinesel potni list Kolumbijca. Ko so policisti preverili še njega, so ugotovili, da ima zaveden ukrep prijetja s privedbo, ki ga je izdal Interpol v Buenos Airesu. Policisti so ga privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor. Sodnika je moral obiskati tudi Kolumbijec in prav tako pristal v priporu.