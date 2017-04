Iz avta izmaknil torbico s 3000 evri gotovine

Okoli 3. ure zjutraj so ljubljanski policisti obravnavali drzno tatvino. Hrvaški državljan je s partnerko ustavil na počivališču Barje, kjer sta imela krajši počitek, je sporočila Nataša Pučko s PU Ljubljana.

Ko sta se odpeljala naprej proti Grosupljemu, je na vozilu popustila pnevmatika, zato je voznik ustavil na odstavnem pasu in jo zamenjal. Med menjavo je bila partnerka zunaj ob vozilu, torbico pa je pustila na sovoznikovem sedežu. Ko sta zamenjala pnevmatiko in se odpeljala naprej, sta opazila, da ni torbice. Torbico so našli na počivališču Barje, a v njej ni bilo tri tisoč evrov gotovine.

Tatovi na avtocestah delujejo v skupinah

Policija zato znova opozarja na previdnost, saj se število tatvin na naših avtocestah vztrajno povečuje. Med postanki imejte vozilo in osebne predmete ves čas na očeh, če pa se oddaljite, vozilo obvezno zaklenite. Pri tem je pomembno tudi, da vrednejših predmetoiv ne puščate vsem na očeh.

Policisti tudi svetujejo, da nikakor ne ustavljate neznanim osebam, ki bi vas hotele ustaviti med vožnjo po avtocesti. Kazniva dejanja skoraj nikoli ne izvršuje en sam storilec, temveč gre za več ljudi, ki si naloge med seboj razdelijo. Neznanci vas največkrat skušajo zavesti oziroma pritegniti vašo pozornost.