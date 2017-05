Iz francoskega muzeja ukradli krono s 1800 dragulji

Neznanci so v noči na soboto vdrli v muzej Fourviere v francoskem Lyonu in ukradli krono iz 19. stoletja, ki jo krasi okoli 1800 draguljev. Vredna naj bi bila več kot milijon evrov.

Kot so sporočili iz muzeja, je tatovom uspelo prodreti v "visoko razvit varnostni sistem" muzeja in pobegniti s Krono device. Ta je bila izdelana leta 1899 iz dragih kamnov, ki so jih darovale bogate družine iz Lyona v tistem času.

Na srečo so strokovnjaki lani popisali vse podrobnosti posameznega dragulja, kar bo najverjetneje pomagalo pri iskanju ukradene dragocenosti. Poleg krone so tatovi odnesli še dva kosa iz muzejske stalne zbirke, in sicer prstan in kelih.

Muzej, specializiran za versko umetnost, bo do zaključka kriminalistične preiskave zaprt.