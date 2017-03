Iz optike ukradli 300 okvirjev in tri aparate za obdelavo očal

Iz optike v Račah so ukradli okoli 300 okvirjev za očala in tri aparate za optično obdelavo očal. (Foto: Blaž Garbajs)

V noči s petka na soboto je neznanec vlomil v optiko v Račah in odtujil tri aparate za optično obdelavo očal in okoli 300 okvirjev za očala. S tem je podjetje iz okolice Maribora oškodoval za 25.000 evrov, so danes sporočili iz Policijske uprave Maribor.