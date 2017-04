Izginil je 28-letni Jure

28-letnega Jureta Cegnarja iz Mavčič so zadnjič videli na Drulovki. Visok je okoli 180 centimetrov in ima svetle lase. Oblečen je bil v pulover s črtami, temen brezrokavnik in jeans hlače. Nosil je rdeč nahrbtnik in uporablja rdeče kolo. Policija prosi za kakršne koli informacije o pogrešani osebi.