Izginila je 46-letna Jolanda Pintar iz Kranja

Jolanda Pintar (Foto: PU Kranj)

S PU Kranj so sporočili, da je pogrešana 46-letna Jolanda Pintar iz Kranja, ki je izginila v četrtek zvečer. Visoka je okoli 160 cm, ima suho postavo in daljše črne lase z enakimi obraznimi značilnostmi kot na priloženi sliki. Občasno so jo videvali predvsem v Tržiču, Breznici in Dorfarjah.

Kdor ima informacije o pogrešani osebi, naj jih čim prej sporoči policiji na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.