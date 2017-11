Japonska 'črna vdova' obsojena na smrt

70-letno Čisako Kakehi so aretirali leta 2014, poleti pa se je na sodišču v Kjotu proti njej začelo sojenje zaradi treh umorov svojih partnerjev in enega poskusa umora.

Čisako je svoje partnerje prisilila, da so spili napitek, v katerem je bil cianid, vse pa je nameravala ubiti. "Primeri so bili dobro pripravljeni. Bili so zviti in zlobni. Nimam druge izbire kot najvišje kazni," je dejala sodnica Ajako Nakagawa.

Ajako je zavrnila obrambo, ki je trdila, da Čisako ne more odgovarjati za svoje zločine, saj ima demenco. Sodišče je še navedlo, da je Japonka ubila svoje partnerje, ko je postala dedinja njihovih zavarovalnih polic, ki so bile vredne več milijonov dolarjev.

To se je zgodilo tudi v primeru njenega četrtega moža, ki je umrl decembra 2013, le mesec dni po poroki. Med obdukcijo so v njegovem telesu našli sledi cianida, kar je preiskovalce vzpodbudilo, da so raziskali tudi okoliščine smrti njenih drugih partnerjev. V dveh primerih so našli dovolj dokazov, da je šlo za umor, obtožili pa so jo tudi poskusa umora partnerja, ki je pozneje umrl zaradi raka.

Tožilstvo je Čisako sicer očitalo, da je tri partnerje zastrupila s cianidom, enega pa poskušala umoriti. Nenadne smrti so kmalu po poroki umrli še njeni trije prejšnji soprogi, a za te primere tožilstvo ni vložilo obtožnice.

Na Japonskem obsodijo ljudi na smrt le zaradi umorov, običajno večkratnih, kazen pa izvršijo z obešanjem.

Njeni odvetniki so se sicer na razsodbo nemudoma pritožili, zaradi česar bi se lahko primer še zavlekel.